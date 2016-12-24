В Доме Республики вручили государственные награды

3 ноября в Доме Республики состоялась церемония награждения государственными наградами, посвященная Дню народного единства. Глава Мордовии Артём Здунов подчеркнул: в основе этого праздника - сплочение нашего народа, гражданская ответственность и патриотизм, искренняя любовь к Родине.



События 1612 года дали важный исторический урок: государство принадлежит каждому жителю, это предмет общей заботы и ответственности. В те смутные годы люди разных национальностей и разной веры взяли на себя ответственность за судьбу страны, объединились во имя родной земли и тем самым сберегли ее от распада и уничтожения. В истории нашей страны было много испытаний, когда народ России объединялся перед лицом опасности и побеждал, когда страна собиралась с духом и находила ответ на любые вызовы.



«Так будет и сейчас, - сказал Артем Здунов. - Сегодня вся страна сплотилась ради Победы. И я хочу от всего сердца поблагодарить каждого, кто не остался в стороне. Бойцы из Мордовии героически сражаются за свободу и независимость нашей Родины, за наши ценности. Мне регулярно поступают благодарности за службу наших ребят от командования Министерства обороны. Мы гордимся нашими земляками и ждем их победного возвращения домой. Тысячи неравнодушных граждан и целые предприятия, волонтеры, активисты православных и мусульманских организаций принимают участие в сборе гуманитарной помощи для наших военнослужащих, берут шефство над их семьями, закупают необходимое оборудование и снаряжение. Мы также протянули руку помощи жителям новых регионов Российской Федерации. А главное – мы остаемся вместе. Как это было всегда, на протяжении всей нашей истории».



Государственные награды в этот день получили представители самых разных профессий. Всех их объединяет одно – не только профессиональное мастерство, но и преданная любовь к своему делу, своей родной земле, стране и республике. Как сказала глава Ичалковского района Валентина Дмитриева, награжденная орденом Славы Республики Мордовия II степени, каждый человек должен молиться о родителях, о Родине - на этом держится земля, в этом сила и мощь нашей страны.



Заместитель председателя Мордовской республиканской общественной организации «Морское собрание Республики Мордовия имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» Александр Чебаков, которому была вручена медаль «За заслуги перед Республикой Мордовия», напомнил слова святого праведного воина Федора Ушакова: «Сии грозные бури обратятся ко славе России».



Звание Почетного гражданина Республики Мордовия присвоено председателю Мордовской общественной организации ветеранов Ивану Цыганку. «Пока бьется мое сердце – буду трудиться на благо нашей великой России», - сказал он, принимая награду от Главы Мордовии.



В честь Почетного гражданина Мордовии прозвучал гимн республики.



Почетное звание «Народный врач Республики Мордовия» присвоено главному врачу Республиканской клинической больницы № 5 Анатолию Пинямаскину и главному врачу Детской республиканской клинической больницы Олегу Солдатову.



Также награды вручили Председатель Госсобрания Владимир Чибиркин, Председатель Правительства Дмитрий Поздняков, главный федеральный инспектор по РМ Михаил Сезганов.