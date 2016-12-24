Доходы республиканского бюджета увеличились на 1 миллиард рублей

2 ноября в Саранске прошла сессия Госсобрания Мордовии, в работе которой приняли участие Глава республики Артём Здунов, члены регионального Правительства, руководители исполнительных органов власти и органов местного самоуправления.

На сессии были внесены изменения в республиканский бюджет. Объем доходов на 2023 год и расходная часть бюджета увеличены на 1 млрд 78 млн рублей. Дополнительные поступления будут направлены на ремонт дорог, обеспечение деятельности системы здравоохранения республики, транспортное обслуживание населения, переселение граждан из аварийного и ветхого жилфонда и другие цели.

Также депутаты определили объем финансирования территориальной программы обязательного медицинского страхования. В 2023 году на эти нужды будет направлено 11,2 млрд рублей, в 2024 году - 12 млрд рублей, в 2025 году - 12,7 млрд. рублей.

Парламентариями был утвержден перечень предложений по наказам избирателей на 2024 год. В него вошли наиболее значимые вопросы, связанные со строительством и реконструкцией автомобильных дорог, капитальным ремонтом учреждений здравоохранения, образования, культуры и т.д.