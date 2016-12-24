Грядущая «Ночь искусств» в Музее им. С.Д. Эрьзи ознаменуется открытием вернисажа «Белорусское современное искусство графики»

Культура

Экспозицию составят 60 произведений, выполненных в разных материалах, техниках и стилях – от крупноформатных до работ камерного размера. Литографии, ксилографии, линогравюра, акварели, композиции пастелью созданы художниками разных поколений – от мэтров до недавних выпускников Белорусской государственной академии искусств.

Искусству Беларуси последних пятнадцати-двадцати лет свойственно разнообразие и философское обобщение художественных образов. Проект «Белорусское современное искусство графики» отражает активный поиск художниками своего пути в русле национальных и интернациональных тенденций.

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