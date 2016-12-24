Грядущая «Ночь искусств» в Музее им. С.Д. Эрьзи ознаменуется открытием вернисажа «Белорусское современное искусство графики»

Промышленная инициатива
Мордовия будет расширять сотрудничество с промышленными предприятиями Беларуси
Экспозицию составят 60 произведений, выполненных в разных материалах, техниках и стилях – от крупноформатных до работ камерного размера. Литографии, ксилографии, линогравюра, акварели, композиции пастелью созданы художниками разных поколений – от мэтров до недавних выпускников Белорусской государственной академии искусств.
Искусству Беларуси последних пятнадцати-двадцати лет свойственно разнообразие и философское обобщение художественных образов. Проект «Белорусское современное искусство графики» отражает активный поиск художниками своего пути в русле национальных и интернациональных тенденций.
Поделиться в соц. сетях:
Мордовия будет расширять сотрудничество с промышленными предприятиями Беларуси
Глава Мордовии оценил благоустройство территории по бульвару Горшкова в Рузаевке
В Минске состоялась встреча Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и Главы Мордовии Артёма Здунова
В Саранске заработал Приволжский центр интеллектуальной собственности
Экспозиция Мордовии - в зоне внимания федеральных СМИ