В Саранске стартовали Кубок России, всероссийские и республиканские соревнования по велоспорту-BMX

Столица Мордовии вновь стала местом сбора ведущих гонщиков страны. Лучшие из лучших будут вести борьбу за Кубок России, а также за место на пьедестале почета всероссийских и республиканских соревнований. Это свыше 300 участников из 10 регионов страны.



Спортивные баталии пройдут на территории крытого велодрома, располагающегося рядом с новым уникальным треком мирового уровня супер-кросс.

«Федерация велосипедного спорта России рассматривает различные форматы проведения спортивных мероприятий, стремится сделать соревнования более динамичным, хотя BMX и так достаточно зрелищный вид спорта. В рамках финального этапа Кубка России и всероссийских соревнований в Саранске запланирована дополнительная гонка, которая пройдет немного в ином виде. Но все, что было предусмотрено изначально, будет отработаны полностью, то есть это как дополнение к тому, что мы уже имеем в программе.

У мужчин лидирующую позицию по итогам прошедших этапов Кубка России занимает воспитанник местной школы олимпийского резерва по велоспорту Александр Катышев. Следом идет Владислав Неяскин. Но уверен, что борьба будет до последнего заезда, накал колоссальный.

У женщин стоит отметить Наталью Суворову – она также является членом сборной Мордовии, и Ярославу Бондаренко из Москвы. Варвара Овчинникова близка к спортсменкам. Посмотрим, кто взойдет на первую ступень пьедестала почета, и пополнит свою коллекцию кубков.

Желаю всем удачи, а зрителям незабываемых эмоций», - отметил главный тренер спортивной сборной команды России по велоспорту-BMX Павел Костюков.

Расписание соревнований:

2 ноября

14:40-16:15 Официальная тренировка

16:20-18:20 Гонка на время (новый формат)

18:30 Гонка на время - командная

3 ноября

11:10-13:40 Предварительные заезды

13:50-14:40 ¼, ½ финала

14:55-16:00 Финальные заезды

4 ноября

10:40-13:00 Предварительные заезды

13:15-14:15 ¼, ½ финала

14:30-15:20 Финальные заезды

15:45 Церемония награждения

Вход на соревнования для зрителей свободный.