В Доме Республики чествовали юного героя, спасшего из огня брата и сестру

Глава Мордовии Артём Здунов 1 ноября в Доме Республики встретился с семьей Майоровых. Екатерина Майорова и ее четверо детей сейчас живут в городе Ковылкино, приехали в Мордовию из Херсонской области. Весной этого года в доме, где жила семья, случился пожар. Взрослых не было, но четырнадцатилетний Роман – старший сын – не растерялся, вытащил через окно младших и вызвал спасателей.

Артём Здунов поблагодарил мальчика за поступок, достойный взрослого человека, ответственного за свою семью. «Ты проявил себя как настоящий герой, как настоящий мужчина, как будущий глава большой семьи», - сказал Глава Мордовии.

Сенатор Пётр Тултаев вручил Роману Майорову памятную медаль Совета Федерации «За проявленное мужество». Гражданско-патриотический проект Совета Федерации «Дети – герои» реализуется с 2014 года, в этом году такие медали получили 200 ребят из 60 регионов страны. В их числе – и Роман Майоров. «Спасибо тебе за мужество. Уверен, ты станешь достойным человеком и гражданином», - сказал Пётр Тултаев.

Екатерине Майоровой вручили Благодарственное письмо Главы Республики Мордовия за воспитание мужественного и отважного сына.

Все дети получили от Артёма Здунова и Петра Тултаева подарки. За чашкой чая обсудили насущные для семьи вопросы.

Во встрече участвовали руководитель Администрации Главы РМ и Правительства РМ Булат Хайрутдинов, вице-премьер Галина Лотванова, начальник Главного управления МЧС России по Мордовии Сергей Репин, глава Ковылкинского района Игорь Бутяйкин.