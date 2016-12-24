В Саранске подвели итоги творческого конкурса «Осенняя палитра»

«Золотая осень - 2023»
Экспозиция Мордовии - в зоне внимания федеральных СМИ
По информации Администрации города, в столице Мордовии подвели итоги и назвали победителей конкурса изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества «Осенняя палитра». Участие в нем принимали воспитанники детских садов города, их родители, педагоги дошкольных образовательных организаций.
Всего на конкурс было представлено более 270 работ, выполненных в различных техниках - бисероплетение, вязание, графика, поделки из папье-маше, вышивка, аппликация, рисунки. Жюри, состоящее из специалистов Информационно-методического центра, преподавателей художественной школы и педагогов детских садов, отметило высокий уровень представленных работ.
По итогам конкурса были определены победители:
В номинации «Цветочная композиция»:
Кульков Илья и воспитатели МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 10» Бикейкина Е.О., Юматова К.Е.
В номинации «Осенний букет»:
Вдовина Ульяна, МДОУ «Детский сад №5 комбинированного вида».
В номинации «Осеннее панно»:
Дмитриева Анна и воспитатели МДОУ «Детский сад №5 комбинированного вида» Юркина И.В., Юрочкина Н.А.
Шитов Роман и воспитатель МАДОУ «Детский сад №76 комбинированного вида» Сковородникова М.А.
Авдеева Кира и воспитатели МДОУ «Детский сад №83 комбинированного вида» Кузнецова А.Н., Ушакова М.А.
Андронова Марина и воспитатели МДОУ «Детский сад №99 комбинированного вида» Алямкина С.Д., Наумова Н.А.
В номинации «Осенний пейзаж»:
Степухина Ярослава и воспитатели МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 2» Гришина В.И., Ельцова Е.Н.
Шалубин Роман и воспитатели МАДОУ «Детский сад №82» Слугина О.И., Фомина М.Я.
В номинации «Осенний натюрморт»:
Кильдюшкина Виктория и воспитатели МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 2» Дрожалкина Т.Ю., Кузнецова М.А.
В номинации «Дары осени»:
Тулкина Дарья, МДОУ «Детский сад №86 комбинированного вида»
Торбина Лена и воспитатель МДОУ «Детский сад №88» Зямкина Е.А.
В номинации «Мастерская осени»:
Чернов Даниил и воспитатели МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 7» Ганюхина О.С., Казакова Н.Н.
Баранова Дарья и воспитатели МАДОУ «Детский сад №36» Тарасова Т.Б., Столярова А.Е.
В номинации «Осенний сувенир»:
Линёва Виктория и воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №58» Чекашкина Н.А.
Мысин Костя, МДОУ «Детский сад №86 комбинированного вида».
Среди педагогов, участвующих в конкурсе, победителями признаны:
В номинации «Осенний букет»:
воспитатель МАДОУ «Детский сад №104 комбинированного вида» Гребнева О.А.
В номинации «Осенний пейзаж»:
педагог дополнительного образования МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №2» Чернышова Т.М.
воспитатели МАДОУ «Детский сад №36» Белорунова С.В., Мудрецова Е.Ю.
воспитатель МДОУ «Детский сад № 101» Курышева О.А.
В номинации «Мастерская осени»:
воспитатели МДОУ «Детский сад №88» Сонина Е.Н., Маслова И.И.
воспитатели МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №90» Киреева М.Н., Рубцова Е.Г.
В номинации «Осенний сувенир»:
воспитатели МДОУ «Детский сад №117» Родимова Е.В., Масычева О.Ю.
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Экспозиция Мордовии - в зоне внимания федеральных СМИ
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