В Саранске подвели итоги творческого конкурса «Осенняя палитра»

По информации Администрации города, в столице Мордовии подвели итоги и назвали победителей конкурса изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества «Осенняя палитра». Участие в нем принимали воспитанники детских садов города, их родители, педагоги дошкольных образовательных организаций.

Всего на конкурс было представлено более 270 работ, выполненных в различных техниках - бисероплетение, вязание, графика, поделки из папье-маше, вышивка, аппликация, рисунки. Жюри, состоящее из специалистов Информационно-методического центра, преподавателей художественной школы и педагогов детских садов, отметило высокий уровень представленных работ.

По итогам конкурса были определены победители:

В номинации «Цветочная композиция»:

Кульков Илья и воспитатели МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 10» Бикейкина Е.О., Юматова К.Е.

В номинации «Осенний букет»:

Вдовина Ульяна, МДОУ «Детский сад №5 комбинированного вида».

В номинации «Осеннее панно»:

Дмитриева Анна и воспитатели МДОУ «Детский сад №5 комбинированного вида» Юркина И.В., Юрочкина Н.А.

Шитов Роман и воспитатель МАДОУ «Детский сад №76 комбинированного вида» Сковородникова М.А.

Авдеева Кира и воспитатели МДОУ «Детский сад №83 комбинированного вида» Кузнецова А.Н., Ушакова М.А.

Андронова Марина и воспитатели МДОУ «Детский сад №99 комбинированного вида» Алямкина С.Д., Наумова Н.А.

В номинации «Осенний пейзаж»:

Степухина Ярослава и воспитатели МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 2» Гришина В.И., Ельцова Е.Н.

Шалубин Роман и воспитатели МАДОУ «Детский сад №82» Слугина О.И., Фомина М.Я.

В номинации «Осенний натюрморт»:

Кильдюшкина Виктория и воспитатели МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 2» Дрожалкина Т.Ю., Кузнецова М.А.

В номинации «Дары осени»:

Тулкина Дарья, МДОУ «Детский сад №86 комбинированного вида»

Торбина Лена и воспитатель МДОУ «Детский сад №88» Зямкина Е.А.

В номинации «Мастерская осени»:

Чернов Даниил и воспитатели МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 7» Ганюхина О.С., Казакова Н.Н.

Баранова Дарья и воспитатели МАДОУ «Детский сад №36» Тарасова Т.Б., Столярова А.Е.

В номинации «Осенний сувенир»:

Линёва Виктория и воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №58» Чекашкина Н.А.

Мысин Костя, МДОУ «Детский сад №86 комбинированного вида».

Среди педагогов, участвующих в конкурсе, победителями признаны:

В номинации «Осенний букет»:

воспитатель МАДОУ «Детский сад №104 комбинированного вида» Гребнева О.А.

В номинации «Осенний пейзаж»:

педагог дополнительного образования МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №2» Чернышова Т.М.

воспитатели МАДОУ «Детский сад №36» Белорунова С.В., Мудрецова Е.Ю.

воспитатель МДОУ «Детский сад № 101» Курышева О.А.

В номинации «Мастерская осени»:

воспитатели МДОУ «Детский сад №88» Сонина Е.Н., Маслова И.И.

воспитатели МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №90» Киреева М.Н., Рубцова Е.Г.

В номинации «Осенний сувенир»:

воспитатели МДОУ «Детский сад №117» Родимова Е.В., Масычева О.Ю.