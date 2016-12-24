Санаксарский монастырь подключили к системе газообеспечения

Глава Мордовии Артём Здунов 1 ноября с рабочей поездкой прибыл в Темниковский район.



Первым пунктом программы руководителя республики стал запуск газовой котельной Рождество-Богородичного Санаксарского мужского монастыря. Мероприятие прошло в рамках Петербургского международного газового форума.

Благодаря видеосвязи состоялась торжественная церемония ввода в эксплуатацию новых объектов для подачи сетевого газа потребителям в 18 регионах России, в том числе в Мордовии. С приветствием к участникам церемонии обратились Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, Министр энергетики РФ Николай Шульгинов, председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.



Республика Мордовия тоже вышла на связь - руководитель региона Артём Здунов поблагодарил «Газпром» за стратегическое партнерство. Уровень газификации в республике достиг 94%. Только по программе догазификации газ будет проведен почти в 5 тысяч домохозяйств.



Санаксарский монастырь - обитель всероссийского масштаба, объект культурного наследия. Это место связано с великой историей и великими победами нашей страны - здесь провел последние годы жизни непобедимый адмирал, святой покровитель нашего флота и нашей республики Федор Ушаков. А сейчас эти места - часть большого федерального паломническо-туристического кластера «Арзамас-Дивеево-Саров».



«Большое спасибо за сохранение исторических ценностей и традиций – от жителей Мордовии, паломников и гостей, братии монастыря, от всех нас», - отметил на видеоподключении Артём Здунов.



«Всем участникам и исполнителям проекта - Божьего благословения. Храни, Господи, всех», - сказал митрополит Саранский и Мордовский Зиновий.



Напомним, что вопрос газификации Санаксарского монастыря был поднят Артёмом Здуновым, когда он заступил на пост Главы Мордовии.



«При том уровне газификации, который есть в республике (мы входим в пятерку лучших регионов страны), не газифицировать такой объект культурного наследия, как Санаксарский монастырь, было неправильно. Я обратился в ПАО «Газпром», и мы вместе решили эту задачу. Благодарю «Газпром» за поддержку», - сказал Артём Здунов.