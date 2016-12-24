В Саранске открылась модернизированная производственная площадка ЛВЗ «Саранский»

В символическом запуске новых линий ЛВЗ «Саранский», входящего в холдинг «МордовАлкоПром», принял участие Глава Мордовии Артём Здунов.

Работы по модернизации и восстановлению новой производственной площадки в Ялге компания начала в 2022 году. В первую очередь обновление коснулось оборудования, что позволило увеличить производительность линий. Благодаря запуску новой площадки объемы выпускаемой продукции увеличиваются в 2,5 раза.

Важные особенности новых линий - значительное увеличение скорости и объемов производства, а также полная его автоматизация, высокий уровень промышленной санитарии и пищевой безопасности.

Артём Здунов осмотрел производственные линии предприятия, а также уникальную, не имеющую аналогов в мире лабораторию, которая позволяет выявлять в продукции 1,5 тыс. примесей. Генеральный директор ООО «МордовАлкоПром» Евгений Сидоров пояснил, что на аналогичных предприятиях в других регионах России, а также в западных странах могут идентифицировать только 22 вида примесей. Также он рассказал о возможностях, которые открываются перед холдингом благодаря расширению производственных площадей. «Это позволит нам кратно увеличить производство и продажи на российском рынке. К тому же здесь появятся новые рабочие места», - подчеркнул Евгений Сидоров.

Завод «Саранский» в числе нескольких предприятий республики участвует в реализации одного из приоритетных направлений в АПК - производстве органической продукции. Предприятие - единственный в мире обладатель сразу трех органик-сертификаций в соответствии с требованиями Национального органического стандарта Российской Федерации, Евросоюза и США.

В 2018 году ЛВЗ «Саранский» стал лауреатом премии Правительства Российской Федерации в области качества, войдя в число 12 победителей из разных отраслей экономики, отобранных по всей России. Предприятие традиционно получает самые высокие награды на всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень». Евгений Сидоров пояснил, что на повышение качества продукции нацелена вся политика холдинга.

Артём Здунов познакомился со всеми этапами производства и пообщался с сотрудниками предприятия. Сегодня здесь трудятся 662 человека. Средняя зарплата – 56 тысяч рублей, рост за 9 месяцев текущего года составил почти 20%.

Во все уровни бюджета уплачено свыше 9 млрд. рублей налогов. Продукция компании поставляется в страны Средней Азии и ближнего зарубежья, а также Китай. В рамках внутриреспубликанской кооперации завод взаимодействует с Рузаевским стекольным заводом, закупая у него 87% всего объема используемой тары.