Глава Мордовии представил членам правительства нового вице-премьера

Глава Мордовии Артём Здунов 31 октября представил республиканскому кабинету министров исполняющего обязанности заместителя Председателя Правительства Республики Мордовия Алексея Ежова.

Алексей Владимирович родился в 1980 году в г. Рубцовск Алтайского края. В 2001 году окончил Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) по специальности «Юриспруденция».

Вся трудовая биография нового вице-премьера связана с органами прокуратуры.

В 2001 году Алексей Ежов начал работать следователем прокуратуры в г. Черногорск Республики Хакасия.

В 2016 году назначен первым заместителем прокурора г. Абакан Республики Хакасия, в 2017 году – прокурором г. Абакан, в 2018 году – заместителем прокурора Республики Дагестан.

С 2019 по 2023 годы работал прокурором Республики Дагестан.

Государственный советник юстиции 3 класса, генерал-майор. Почетный работник прокуратуры РФ, имеет Благодарность Генерального прокурора Российской Федерации.

Женат, воспитывает двоих детей.