Глава Мордовии представил членам правительства нового вице-премьера

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Глава Мордовии Артём Здунов 31 октября представил республиканскому кабинету министров исполняющего обязанности заместителя Председателя Правительства Республики Мордовия Алексея Ежова.
Алексей Владимирович родился в 1980 году в г. Рубцовск Алтайского края. В 2001 году окончил Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) по специальности «Юриспруденция».
Вся трудовая биография нового вице-премьера связана с органами прокуратуры.
В 2001 году Алексей Ежов начал работать следователем прокуратуры в г. Черногорск Республики Хакасия.
В 2016 году назначен первым заместителем прокурора г. Абакан Республики Хакасия, в 2017 году – прокурором г. Абакан, в 2018 году – заместителем прокурора Республики Дагестан.
С 2019 по 2023 годы работал прокурором Республики Дагестан.
Государственный советник юстиции 3 класса, генерал-майор. Почетный работник прокуратуры РФ, имеет Благодарность Генерального прокурора Российской Федерации.
Женат, воспитывает двоих детей.
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