Мордовия подключилась к старту Всероссийской акции «Я – гражданин России»

31 октября стартовала всероссийская акция «Я - гражданин России», посвященная 30-летию Конституции РФ. Глава республики, cекретарь Мордовского регионального отделения партии «Единая Россия» Артём Здунов и наиболее активные представители партийного проекта «Мир возможностей» приняли участие во всероссийском открытом уроке.



Координатор партийного проекта «Мир возможностей» Роман Романов во вступительном слове подчеркнул, что Мордовия уже несколько лет является безусловным лидером по качеству и количеству работ, представленных участниками от республики на партийные проекты. Говоря о новой инициативе «Единой России» - акции «Я - гражданин России» было отмечено, что тенденции развития нашего общества на современном этапе выдвигают вопросы формирования патриотической позиции гражданина России с юного возраста - на первый план.



Глава Мордовии Артём Здунов рассказал о позитивном опыте участия молодежи республики в акциях движения «Сделаем вместе» и о ценностях нашего общества в главном своде законов государства.



«Проект «Мир возможностей» позволяет каждому школьнику нашей республики и страны ярко заявлять о себе, становиться социально ответственной личностью, примером, меняющим к лучшему свое будущее и будущее своей страны, - сказал он. - На протяжении нескольких лет наши победители и призеры направляются в международный детский центр «Артек», который не только дарит незабываемые эмоции и отдых, а также наполняет новыми идеями, которые впоследствии можно успешно развивать. Самое важное - дети получают опыт проектной, творческой работы, знакомятся со своими сверстниками из других регионов, обсуждают фундаментальные темы. За эти годы больше 140 лидеров республики награждены путевками в Международные детские центры «Артек» и «Орленок». И это очень ценно для нас».



Руководитель региона высказал предложение организовать совместную работу по участию в патриотических проектах с ребятами из новых регионов России: «Мы недавно были в Каланчакском районе Херсонской области, там формируются основные институты гражданского общества, активно развивается среди школьников «Движение Первых», важно подключиться к этому процессу, поделиться нашим опытом, знаниями», - сказал Артём Здунов.



Глава республики также отметил, что активная образовательно-просветительская политика, в том числе, позволяет поддерживать авторитет Конституции в молодежном сообществе. При этом обратил внимание на то, что в Конституция прописаны не только права и свободы граждан, но и обязанности, ответственность каждого за соблюдение и исполнение конституционных норм: «Сила нашей страны всегда заключалась в единстве и сплоченности народа!»



Завершилось мероприятие вручением паспортов школьникам, которым исполнилось 14 лет. Свой главный документ из рук Главы Мордовии в этот день получили 4 человека. Среди них призеры и победители различных всероссийских акций и конкурсов.