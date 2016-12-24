В Мордовии опубликована афиша на «Ночь искусств»

Культура

В начале ноября в нашей стране традиционно проводится  Всероссийская акция «Ночь искусств». Библиотеки, музеи, театры, выставочные залы, творческие коллективы Мордовии также присоединяются к акции и предлагают свои программы.

В республике на «Ночь искусств» 3 ноября приглашают библиотечные учреждения, 4 ноября - музеи и театрально-концертные организации.

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