В Саранске высадили 100 деревьев и 800 саженцев декоративных кустарников

Это озеленение городского пространства стало возможным благодаря проекту«Место встречи - сквер» Центра экологических проектов «Зеленая ветвь», он стал победителем грантового конкурса Госкомитета РМ по делам молодежи.



По информации саранской мэрии, высадкой саженцев занимались сотрудники городской Администрации, волонтеры и общественники. Под озеленение городскими властями была определена территория перед домом № 30 на улице Коваленко.



В сквере площадью около одного гектара высадили молодые саженцы каштана, ивы, рябины, березы, дуба, клена, яблони декоративной. Здесь также должны взойти сирень, жасмин, калина и т.д.