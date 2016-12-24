В Саранске высадили 100 деревьев и 800 саженцев декоративных кустарников

Наш город

Это озеленение городского пространства стало возможным благодаря проекту«Место встречи - сквер» Центра экологических проектов «Зеленая ветвь», он стал победителем грантового конкурса Госкомитета РМ по делам молодежи.

По информации саранской мэрии, высадкой саженцев занимались сотрудники городской Администрации, волонтеры и общественники. Под озеленение городскими властями была определена территория перед домом № 30 на улице Коваленко.

В сквере площадью около одного гектара высадили молодые саженцы каштана, ивы, рябины, березы, дуба, клена, яблони декоративной. Здесь также должны взойти сирень, жасмин, калина и т.д.

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