В Каланчаке открыли часовню святого праведного воина Феодора Ушакова

В Каланчаке 27 октября состоялось открытие часовни в честь святого праведного воина Феодора Ушакова – покровителя мордовской земли и российского флота. С его именем связаны важные страницы в истории Херсонщины – Ушаков также считается покровителем Херсона. Прибывший в город для строительства флота в конце XVIII века будущий адмирал, буквально спас от чумы город и русскую армию в нем. Ушакова здесь помнят и почитают.

Часовня святого праведного воина Феодора Ушакова, в строительстве которой Мордовия помогла и специалистами, и материалами, значительной поддержкой мордовского землячества, расположилась рядом со святым источником.

«Знаковое событие сегодня. За короткий период благодаря благословению, которое только свыше может прийти, появилась такая прекрасная часовня. Это место станет центром притяжения для всех нас. Постепенно все здесь должно преображаться. Отныне и вовеки мы идем с вами вместе. Если небесный покровитель Мордовии и всей Руси - праведный воин Федор Ушаков - помогает нам, то с появлением этого небольшого, но такого важного объекта, с появлением нашей дружбы и сотрудничества, он неизменно станет покровителем и этого края», - сказал Артём Здунов, открывая духовный объект.

В мероприятии приняли участие члены делегации от Мордовии - Руководитель Администрации Главы РМ и Правительства РМ Булат Хайрутдинов, его заместитель Александр Сайгачев, руководитель Фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина, министр здравоохранения Мордовии Олег Маркин, и.о. министра энергетики и ЖКХ Мордовии Александр Голянин и представители мордовского землячества.

Первый заместитель главы Херсонской области Игорь Чагаев подчеркнул, что прошедший год был знаковым для Херсонской области и Каланчакского округа, началось преобразование экономическое и духовное. «Вы меняете нашу жизнь качественно к лучшему! Надеемся, что жители будут возвращаться на свою малую родину», - отметил он.

Часовня имени великого флотоводца построена в Каланчаке по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Благодарственный молебен в ознаменование завершения строительства совершили митрополит Саранский и Мордовской Зиновий и благочинный Каланчакского округа протоиерей Михаил Кулина.

После молебна Артём Здунов осмотрел святой источник, с уникальной по своим свойствам водой, и прилегающую к нему территорию в микрорайоне Партизан - они были благоустроены в рамках помощи Мордовии Каланчакскому округу. Подрядная организация высадила здесь деревья, обновила наружное освещение – лампы светят российским триколором.

Артём Здунов и Игорь Чагаев также высадили несколько саженцев. «Главное, чтобы жителям нравилось, чтобы люди возвращались сюда жить. Дальше будем двигаться только вместе!» - обратился Глава Мордовии к местным жителям.