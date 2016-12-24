На улицы Саранска вышла снегоуборочная техника

По информации городской Администрации, с первым снегопадом на улицы Саранска вышла дорожная снегоуборочная техника.



Работники муниципальных предприятий приступили к обработке дорог песко-соляной смесью и тротуаров реагентами.



По данным мэрии, 27 октября на улицах Саранска задействовано 57 единиц техники и 215 рабочих.