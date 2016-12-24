На улицы Саранска вышла снегоуборочная техника

Второй в России
В Саранске заработал Приволжский центр интеллектуальной собственности
По информации городской Администрации, с первым снегопадом на улицы Саранска вышла дорожная снегоуборочная техника.
Работники муниципальных предприятий приступили к обработке дорог песко-соляной смесью и тротуаров реагентами.
По данным мэрии, 27 октября на улицах Саранска задействовано 57 единиц техники и 215 рабочих.
Поделиться в соц. сетях:
В Саранске заработал Приволжский центр интеллектуальной собственности
Экспозиция Мордовии - в зоне внимания федеральных СМИ
Глава Мордовии оценил благоустройство территории по бульвару Горшкова в Рузаевке
Мордовия будет расширять сотрудничество с промышленными предприятиями Беларуси
В Минске состоялась встреча Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и Главы Мордовии Артёма Здунова