На улицы Саранска вышла снегоуборочная техника

Наш город

По информации городской Администрации, с первым снегопадом на улицы Саранска вышла дорожная снегоуборочная техника.

Работники муниципальных предприятий приступили к обработке дорог песко-соляной смесью и тротуаров реагентами.

По данным мэрии, 27 октября на улицах Саранска задействовано 57 единиц техники и 215 рабочих.

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