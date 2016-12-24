Президент России отметил добросовестный труд жителей Мордовии

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Распоряжением Президента РФ Владимира Путина от 26 октября 2023 года за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу благодарность Президента РФ объявлена:

- плотнику ООО  «Анелия» Ледяйкину Василию Николаевичу;

- главному ветеринарному врачу Мордовской республиканской ветеринарной лаборатории Пономарёву Михаилу Александровичу.

 За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу:

- Почетной грамотой Президента РФ награждена учитель русского языка и литературы Кочкуровской средней общеобразовательной школы Герасимова Валентина Федоровна. 

- Благодарность Президента РФ объявлена  учителю-логопеду детского сада № 104 комбинированного вида города Саранска Борониной Оксане Юрьевне.

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