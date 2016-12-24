Президент России отметил добросовестный труд жителей Мордовии

«Золотая осень - 2023»
Экспозиция Мордовии - в зоне внимания федеральных СМИ
Распоряжением Президента РФ Владимира Путина от 26 октября 2023 года за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу благодарность Президента РФ объявлена:
- плотнику ООО «Анелия» Ледяйкину Василию Николаевичу;
- главному ветеринарному врачу Мордовской республиканской ветеринарной лаборатории Пономарёву Михаилу Александровичу.
За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу:
- Почетной грамотой Президента РФ награждена учитель русского языка и литературы Кочкуровской средней общеобразовательной школы Герасимова Валентина Федоровна.
- Благодарность Президента РФ объявлена учителю-логопеду детского сада № 104 комбинированного вида города Саранска Борониной Оксане Юрьевне.
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Экспозиция Мордовии - в зоне внимания федеральных СМИ
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