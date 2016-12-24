Глава Мордовии Артём Здунов встретился с республиканским ветеранским активом

Завешается ежегодный месячник пожилых людей – период, когда в центре внимания в обществе находятся люди серебряного возраста. В рамках месячника традиционно проходят общественные и культурные мероприятий, оказывается волонтерская помощь людям старшего поколения. 25 октября с республиканским ветеранским активом встретился Глава Мордовии Артём Здунов.



«Вы – наши учителя и наставники. Мы встречаемся уже в традиционном формате. Рад видеть всех вас здоровыми, полными оптимизма. Выражаю вам слова благодарности за активную поддержку, которую вы оказываете нашим участникам специальной военной операции, их семьям. Всегда привожу вас в пример», - приветствовал участников встречи руководитель республики.



Артём Здунов подчеркнул, что в Мордовии оказывается пристальное внимание старшему поколению, вопросам, которые обозначает ветеранский актив. Начался капремонт республиканского гериатрического центра. Продолжается оснащение медучреждений оборудованием, востребованным пожилыми людьми. При поддержке Социального фонда России в республике открыто уже 14 Центров общения старшего поколения. Здесь люди могут не только контактировать друг с другом, но и получать консультации по пенсионным, социальным, правовым и медицинским вопросам, обучаться компьютерной и финансовой грамотности.



Председатель Совета ветеранов Мордовии Иван Цыганок отметил, что в организации состоят люди, которые все силы и знания отдали и продолжают отдавать на благо республики. «Мы делаем одно большое дело: не оставляем без внимания наших ветеранов, помогаем им в трудных жизненных ситуациях, вовлекаем в активную жизнь», - сказал он.



Иван Цыганок рассказал об итогах месячника пожилых людей, подчеркнув, что к его проведению подключились не только руководители районов и предприятий, но и предприниматели, просто неравнодушные жители региона.



Было отмечено, что в своей деятельности ветеранский актив первостепенное внимание уделяет военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Близится 80-й юбилей победы в Великой Отечественной войне – предстоит большая подготовительная работа к этому знаменательному дню, в том числе по воспитанию молодежи на подвиге героев войны.



Каждый из участников встречи – руководители районных и первичных ветеранских организаций – рассказал о том, как работа с людьми старшего поколения налажена в конкретном районе или организации, какие проблемы испытывают ветераны и какими достижениями гордятся.



В Ардатовском районе решили возродить городошный спорт, а за счет средств ветеранов и спонсоров открыли памятник воинам, проходившим службу в Германии. Целая группа пенсионеров района помогает фронту бесплатно: плетут сети, шьют белье для бойцов, проводят акции памяти. Из озвученных проблемных вопросов Артём Здунов взял на карандаш работу больницы и транспортную доступность дневного центра общения.



В Ичалковском районе работа с пожилыми людьми налажена четко. Районная организация взяла шефство над единственным оставшимся в живых ветераном ВОВ - он живет один, внук из Подмосковья не забывает, районная соцзащита помогает, но сейчас требуется дополнительная забота.



Из неприятных моментов, отмеченных участниками встречи, – не все руководители предприятий, депутаты, откликаются на просьбы ветеранских организаций. При этом, молодежные организации, напротив, стали активнее и отзывчивее. Однако есть и хорошие примеры: председатель Совета Кадошкинской организации ветеранов Людмила Рожнова рассказала, что всегда на ветеранские просьбы отзывается предприятие «Мир цветов», заботу о ветеранах хлебопекарного предприятия взял на себя предприниматель, занявшийся этим бизнесом.



Собравшиеся обсудили с Главой Мордовии работу социальных и медицинских учреждений, клубов долголетия, планы на предстоящий период и знаковые мероприятия.



«Наладить работу с людьми старшего поколения в районе не сложно. Но это довольно ранимая категория. Поэтому к работе подходим творчески – это и дает результат», - подчеркнула председатель Совета Ичалковской районной общественной организации ветеранов Нина Васина.



Месячник пожилых людей подходит к концу, но важно, чтобы внимание к людям серебряного возраста в обществе было постоянным. Одиночество - слово, которое не должно иметь отношения к ветеранам Мордовии, это стало главным лейтмотивом сегодняшней встречи.



В обсуждении приняли участие Руководитель Администрации Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия Булат Хайрутдинов и Первый заместитель Председателя Правительства РМ Галина Лотванова.