В Саранске введен режим ЧС муниципального уровня

«Олимпиада заканчивается, а дружба только начинается»
Команда Мордовии победила на юбилейной Интеллектуальной олимпиаде «IQ ПФО»
По информации городской Администрации, принято решение о введении в Саранске режима чрезвычайной ситуации муниципального уровня.
Единый номер экстренных служб 112 и единая дежурно-диспетчерская служба 24-07-07 работают круглосуточно.
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Команда Мордовии победила на юбилейной Интеллектуальной олимпиаде «IQ ПФО»
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