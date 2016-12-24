В Саранске введен режим ЧС муниципального уровня

Репортер

По информации городской Администрации, принято решение о введении в Саранске режима чрезвычайной ситуации муниципального уровня.

Единый номер экстренных служб 112 и единая дежурно-диспетчерская служба 24-07-07 работают круглосуточно.

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