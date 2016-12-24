В Саранске вновь скорректировали маршруты движения общественного транспорта

По информации городской Администрации, обновленная схема движения затронула несколько маршрутов:

- Автобус №9 ходит по укороченному маршруту ж/д вокзал - Центр – ТЭЦ без заезда в Пролетарский район.

- Автобус №23 вместо ул. Лодыгина и Северо-Восточного шоссе едет по трассе М5 с выездом на ул. Косарева и далее по действующему маршруту.

- Автобус №44 едет до Северного кольца и обратно без заезда на ТЭЦ.