В Саранске вновь скорректировали маршруты движения общественного транспорта

«Храм должен быть в душе, в нашем обществе»
В Духовно-просветительском центре прошло мероприятие для школьников
По информации городской Администрации, обновленная схема движения затронула несколько маршрутов:
- Автобус №9 ходит по укороченному маршруту ж/д вокзал - Центр – ТЭЦ без заезда в Пролетарский район.
- Автобус №23 вместо ул. Лодыгина и Северо-Восточного шоссе едет по трассе М5 с выездом на ул. Косарева и далее по действующему маршруту.
- Автобус №44 едет до Северного кольца и обратно без заезда на ТЭЦ.
Поделиться в соц. сетях:
В Духовно-просветительском центре прошло мероприятие для школьников
В Мордовии запустили первый в России завод по производству гибких солнечных модулей
Артём Здунов встретился с членами Мордовского делового товарищества
В Мордовии состоялся концерт Объединенного Симфонического оркестра под руководством Валерия Гергиева
Команда Мордовии победила на юбилейной Интеллектуальной олимпиаде «IQ ПФО»
В Саранске заложили аллею в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне