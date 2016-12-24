Жители Мордовии смогут отправиться в Минск из Саранска на поезде

В связи с высоким спросом на поездки в Беларусь, в декабре начнет курсировать новый поезд «Нижний Новгород – Минск». Он будет делать остановки в Саранске, Пензе, Туле, Смоленске и в других населенных пунктах.



В первый рейс поезд отправится из Нижнего Новгорода 13 декабря в 15:47 и прибудет в Минск 15 декабря в 10:16. Обратно из Минска он отправится 15 декабря в 21:57, прибудет в Нижний Новгород 17 декабря в 15:05.



Поезд будет курсировать раз в неделю. В составе – 5 вагонов, среди которых плацкарт и купе, в том числе для маломобильных пассажиров