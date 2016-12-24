В новом микрорайоне Саранска завершено строительство сетей водоотведения

В столице Мордовии завершено строительство внеплощадочных сетей водоотведения в квартале, ограниченном ул. Косарева и Северо-Восточным шоссе (восточнее территории АО «Резинотехника»). Работы здесь проводились в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

На этой территории запланировано возведение 29 многоквартирных домов с прогнозируемым выходом жилья 186 тысяч кв. метров. Жилой район будет комфортным для проживания - здесь построят и детские сады, и школу, и поликлинику.



Строительно-монтажные работы по прокладке сетей водоотведения выполняло Муниципальное предприятие «Саранское водопроводно-канализационное хозяйство». Общая протяженность магистралей составила - 4,5 километра, были установлены 125 колодцев.

При строительстве сетей использовались современные материалы с длительным сроком службы, поскольку приоритетной задачей является обеспечение безопасности и качества оказываемых услуг 24 часа в сутки.