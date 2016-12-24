В музее имени Эрьзи откроется выставка работ легендарного пейзажиста Куинджи

В музее имени Эрьзи 1 декабря откроется выставка работ одного из величайших русских пейзажистов Архипа Ивановича Куинджи из собрания Государственного Русского музея Санкт-Петербурга.

Зрители увидят произведения периода загадочного «затворничества» художника, когда в апогее славы он неожиданно для всех становится затворником в своей мастерской, в течение 20 лет не участвуя в публичных выставках и никому не показывая своих работ. Этот этап ознаменован потрясающим количеством замечательных работ, 40 из которых будут представлены на выставке в музее.

«Очередь на Куинджи» стояла уже в XIX веке. Когда он выставил легендарную «Лунную ночь на Днепре» в Обществе поощрения художеств в Петербурге, экипажи желающих увидеть картину выстроились вдоль всего Морского переулка до Невского проспекта.

Глубоко созерцательные пейзажи мастера располагают к философствованию, медитации, вызывают музыкальные и поэтические ассоциации. Убедиться в магии, мощи таланта Архипа Куинджи несложно - достаточно побывать на выставке его произведений в залах музея им. С.Д. Эрьзи.