В Саранском центре визуального искусства пройдет Фестиваль немецкого кино

«Золотая осень - 2023»
Экспозиция Мордовии - в зоне внимания федеральных СМИ
С 26 по 29 октября в Центре визуального искусства (кинотеатре «Россия») пройдет Фестиваль немецкого кино. Зрителям предложат к просмотру 4 фильма:
26 октября, 20:00 - «Капитан» (18+) - вход свободный
27 октября, 14:00 - «Приключения Тедди» (6+) - вход свободный
28 октября, 17:00 - «Джим пуговка и машинист Лукас» (6+) - 110 руб.
29 октября, 15:00 - «И снова горько» (18+) - 110 руб.
Билеты на сайте https://russia-kino13.ru/ и в кассах кинотеатра 777-600.
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Экспозиция Мордовии - в зоне внимания федеральных СМИ
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