В Саранском центре визуального искусства пройдет Фестиваль немецкого кино

С 26 по 29 октября в Центре визуального искусства (кинотеатре «Россия») пройдет Фестиваль немецкого кино. Зрителям предложат к просмотру 4 фильма:



26 октября, 20:00 - «Капитан» (18+) - вход свободный

27 октября, 14:00 - «Приключения Тедди» (6+) - вход свободный

28 октября, 17:00 - «Джим пуговка и машинист Лукас» (6+) - 110 руб.

29 октября, 15:00 - «И снова горько» (18+) - 110 руб.



Билеты на сайте https://russia-kino13.ru/ и в кассах кинотеатра 777-600.