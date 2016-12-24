В Саранске составили очередной рейтинг управляющих компаний

По информации Администрации города, 58 организаций, имеющих в своем управлении не менее 5 МКД и работающие в данной сфере не менее 1 года, оценивались по 13 критериям.



Система чисто умозрительного рейтинга предусматривает начисление баллов за выполнение каждого показателя. В зависимости от количества набранных баллов, компании распределяются по зонам - зеленой, желтой или красной.



В зеленую зону вошли 26 компаний. Большинство из них на протяжении двух лет имеют стабильные показатели по всем направлениям деятельности (ООО «Хоум-Сервис», ООО «ЖЭК № 8», ООО «Жилкомбыт-1», ООО «Домоуправление № 33, ООО «Домоуправление № 5», ООО «Домоуправление № 19», ООО «Домоупрвление № 32», ООО «ЖЭК Октябрьский», ООО «Домсервис», ООО «Уют», ООО «Стройкомфорт» и др.).



18 компаний обосновались в желтой зоне. К наиболее стабильно работающим составители рейтинга отнесли ООО «ЖЭК № 3», ООО «Домоуправление № 24», ООО «Квартал», ООО «Домоуправление № 36», ООО «УК «Лига», ООО «УК Жилкомфорт».

14 отстающих организаций разместились к красной зоне.

Отмечается, что в Саранске зафиксирована положительная динамика по оплате УК имеющейся задолженности перед ресурсоснабжающими организациями. В настоящее время 31 управляющая компания не имеет долгов перед ресурсниками.



В городе стало больше и созданных общедомовых чатов для решения вопросов по многоквартирным домам.