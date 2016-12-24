Как сообщает городская Администрация, в связи с проведением специализированной ярмарки по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции , 28 октября в Саранске будет изменено движение ряда маршрутов общественного транспорта

Центр

Движение по ул. Ботевградская на отрезке от ул. Полежаева до ул. Васенко будет ограничено.

Автобусы по маршрутам № 8, №9 и №15 – вместо ул. Ботевградская будут следовать по ул. Титова и далее по действующим маршрутам.

Автобусы по маршрутам № 7, 17, 31 - также будут следовать по ул. Титова - ул. Васенко – ул. Пролетарская – ул. Строительная в направлении СК «Мордовия». От СК «Мордовия» данные маршруты проследуют по ул. Строительная – ул. Пролетарская – ул. Васенко - ул. Гагарина - ул. Полежаева и далее по действующим маршрутам.

Автобусы по маршруту №27 – при движении с микрорайона Химмаш вместо ул. Васенко будут следовать по ул. Полежаева.

Пролетарский район

Движение будет ограничено по пр. 60 лет Октября - от ул. Веселовского до бульвара Веденяпиных.

Автобусы по маршрутам №6, №39 будут следовать по ул. Веселовского.

Юго-Западная часть города

Движение будет ограничено по ул. Ульянова - от ул. Энгельса до ул. М. Расковой.

Троллейбусы по маршрутам №7, №8, №13к, 15, а также автобусы по маршрутам №№14, 15, 28, 32, 40 будут следовать по пр. 50 лет Октября до ул. Энгельса и в обратном направлении по действующей схеме маршрутов.

Автобусы по маршрут №39 вместо ул. Энгельса будут следовать по пр. 50 лет Октября, ул. Гагарина, ул. Ульянова до ул. М. Расковой и в обратном направлении по действующей схеме маршрута.

Октябрьский район

Движение будет ограничено по пр. 70 лет Октября - от ул. Косарева до ул. Севастопольская.

Автобусы по маршрутам №1, №27 вместо пр. 70 лет Октября будут следовать по ул. Волгоградской и далее по действующим маршрутам.

Автобусы по маршруту №44 вместо пр. 70 лет Октября будет следовать по ул. Гожувская с выходом на ул. Севастопольская и далее по действующему маршруту.