Артём Здунов принял участие в открытии дома для сотрудников полиции

20 октября в Саранске в новом микрорайоне на улице Сураева-Королева состоялась торжественная церемония открытия 96-квартирного дома для сотрудников органов внутренних дел. На открытие дома приехали Глава Мордовии Артём Здунов, начальник Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД России генерал-лейтенант внутренней службы Александр Юрчин, Министр внутренних дел по Республике Мордовия генерал-майор полиции Юрий Поляков, руководство и личный состав республиканского МВД.

Торжественное открытие нового многоквартирного дома началось с гимна Российской Федерации. Собравшихся ветеранов и действующих сотрудников правоохранительных органов приветствовал Глава Мордовии Артём Здунов. Он передал слова благодарности Министерству внутренних дел Российской Федерации, которое в это непростое время изыскивает возможности и вводит в эксплуатацию новое жилье для сотрудников органов внутренних дел.

«Сегодня у нас знаменательное событие. Дай Бог, чтобы мы почаще испытывали такие положительные эмоции. Время сейчас неординарное, сложная международная обстановка, однако люди все равно получают новое жилье. А дом - это крепкий тыл, опора, очень важно иметь комфортные условия для жизни, потому что вы находитесь на службе 24 на 7, - обратился Глава республики к сотрудникам регионального правоохранительного ведомства. - Дай Бог счастья вам, вашим семья, вашим близким! Молодым семьям — побольше детишек, нам нужно улучшать демографическую ситуацию», - подчеркнул Артём Здунов.

Дом построен на средства федерального бюджета. Квартиры в нем получили семьи сотрудников и ветеранов органов внутренних дел. В доме 16 трехкомнатных, 32 двухкомнатных и 48 однокомнатных квартир удобной планировки и с отделкой «под ключ». На прилегающей территории есть отдельная парковка для личного автомобильного транспорта, а также детская площадка.

Александр Юрчин поблагодарил Главу Мордовии за предоставленный участок в новом благоустроенном микрорайоне Саранска с развитой инфраструктурой и транспортной сетью. В шаговой доступности для новоселов находятся детский сад, школа, поликлиника, торговый центр, спортивные объекты, зона отдыха.

Было отмечено, что решение жилищного вопроса сотрудников внутренних дел находится на особом контроле руководства Министерства внутренних дел России. Наряду со сдачей в эксплуатацию многоквартирного дома в текущем году две многодетные семьи сотрудников органов внутренних дел Мордовии улучшили свои жилищные условия путем получения единовременной социальной выплаты на общую сумму более 11 миллионов рублей. Кроме того, в настоящее время активно формируется служебный жилой фонд. На сегодняшний день в пользовании ведомства имеются 149 служебных квартир в городе Саранске и районах республики, которые в первую очередь выделяются участковым уполномоченным полиции и сотрудникам, перемещаемым по службе.

«Символично, что ключи от новых квартир вручаются незадолго до нашего общего профессионального праздника – Дня сотрудника органов внутренних дел. Пусть у вас дома будет всегда светло и уютно, а родные и близкие окружают заботой и душевным теплом», – сказал новоселам генерал-лейтенант внутренней службы Александр Юрчин.

Высокие гости осмотрели одну из квартир - здесь будет жить семья оперуполномоченного Управления уголовного розыска МВД по Республике Мордовия майора полиции Натальи Киреевой. Хозяйка радушно пригласила к столу, угостила пышными мордовскими блинами. Артём Здунов пожелал новоселам тепла, уюта, мира и семейного благополучия.