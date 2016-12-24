В Саранске состоялось заседание координационного совета Министерства культуры РФ

20 октября в столице Мордовии прошло заседание координационного совета по культуре Министерства культуры РФ на примере субъектов ПФО, на котором обсуждались вопросы реализации нацпроекта «Культура», проектов «Пушкинская карта» и «Придумано в России». В заседании приняли участие Глава Мордовии Артём Здунов, статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Надежда Преподобная, представители регионов округа.



Надежда Преподобная поблагодарила руководителя Мордовии за проведение этого важного мероприятия в республике, подчеркнула роль регионов в реализации государственной культурной политики.



«Я сама как человек из региона глубоко убеждена в том, что многое в наших руках, зависит от нас самих. Государство может дать деньги на ремонт учреждений культуры, но если там не будет людей, которые живут своим делом, горят им, то мало что получится, - сказала она. - Вижу, что Мордовия за последние годы очень активно развивается, учреждения культуры становятся настоящими центрами притяжения. Благодарю Артёма Алексеевича и всю его команду за активную работу».



Глава Мордовии выразил слова признательности Министерству культуры России за поддержку региона в реализации мероприятий национального проекта.



«Если местом проведения мероприятий министерства выбирается субъект РФ, значит, региональная повестка - в приоритете, - отметил он. - У нас многонациональная республика, поэтому мы с удовольствием участвуем в федеральных масштабных культурных проектах. И только за последние три месяца в регионе при поддержке Министерства культуры России, Президентского фонда культурных инициатив мы провели пять крупных мероприятий всероссийского и международного уровня».



В том числе, это Всероссийский молодежный фестиваль национальных культур «Мы вместе», V Фестиваль национальных театров России «Театральная осень», II Всероссийский молодежный театральный фестиваль-форум «Худсовет», XVII Международный театральный фестиваль-форум стран ближнего и дальнего зарубежья «Соотечественники». Это свидетельство того, что культурное пространство нашего региона – живое, яркое, привлекательное.



Второе важное для сферы культуры направление, которое отметил Глава Мордовии, – это национальные фольклорные праздники, в республике их много, они находят большой отклик у жителей и гостей региона.

Мордовия продолжает заниматься креативными индустриями. Здесь Артём Здунов также отметил национальный аспект – это театр моды, отдельные выставки. «Для молодежи это становится интересным, ее надо активно привлекать», - сказал он.



В Мордовии создается креативный кластер на базе комплекса зданий винных складов конца XIX века. Он объединит ремесленные мастерские, театры и творческие студии, современные IT-направления при сохранении исторической идентичности и архитектурной уникальности зданий.



Активно работает Школа креативных индустрий республики на базе Саранского музыкального училища, а в следующем году такая же школа откроется при Саранском художественном училище.



Многие проекты получают грантовую поддержку, за пять последних лет поддержано 140 проектов на 300 миллионов рублей. При этом еще было построено и капитально отремонтировано 300 объектов культуры.



«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поставил перед отраслью культуры стратегическую цель – сохранение культурного кода российской нации как условие ее единства. Мы работаем в единой повестке и поручение Президента обязательно выполним», - подчеркнул Артём Здунов.