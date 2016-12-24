В республике стартует фестиваль-конкурс народного творчества «Шумбрат, Мордовия!»

21 октября на сцене Республиканского дворца культуры состоится открытие Республиканского фестиваля-конкурса народного творчества «Шумбрат, Мордовия!». Он пройдет уже в 27-й раз.

В этом году право открыть фестиваль выпало творческим коллективам Рузаевского и Ичалковского районов. Зрители увидят выступление как давно полюбившихся исполнителей, так и новых талантов.

Также гости праздника смогут познакомиться с работами мастеров декоративно-прикладного и изобразительного творчества на выставке «Мастерство земли мордовской».

Концерты будут проходить по выходным в течение двух месяцев в 13.00 и 15.00 на сцене Республиканского Дворца культуры. Завершится фестиваль Гала-концертом 16 декабря.

Билеты доступны в кассе РДК и онлайн https://vk.cc/crLYyl.