В Саранске открылся скульптурный парк

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25 августа перед главным зданием Мордовского республиканского музея изобразительных искусств имени С. Д. Эрьзи состоялось торжественное открытие скульптурного парка. Он был заложен в 2011 году, когда состоялся первый скульптурный симпозиум. Тогда перед зданием музея были размещены 9 скульптурных композиций.
Наследием второго симпозиума стали 5 композиций, выполненных в рамках Межрегионального фестиваля имени Степана Эрьзи «дERZай». В течение трех недель их создавали скульпторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Северной Осетии, Дагестана и Владимира. Помогали им студенты скульптурного отделения МГАХИ им. В.И. Сурикова.
Всего скульптурный парк перед Музеем им. С.Д. Эрьзи теперь включает 14 произведений, символизирующих братское единство народов и многообразие культурных традиций многонациональной России. Полюбоваться красивыми монументами могут все жители и гости Саранска.
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