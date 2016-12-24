В Саранске открылся скульптурный парк

25 августа перед главным зданием Мордовского республиканского музея изобразительных искусств имени С. Д. Эрьзи состоялось торжественное открытие скульптурного парка. Он был заложен в 2011 году, когда состоялся первый скульптурный симпозиум. Тогда перед зданием музея были размещены 9 скульптурных композиций.

Наследием второго симпозиума стали 5 композиций, выполненных в рамках Межрегионального фестиваля имени Степана Эрьзи «дERZай». В течение трех недель их создавали скульпторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Северной Осетии, Дагестана и Владимира. Помогали им студенты скульптурного отделения МГАХИ им. В.И. Сурикова.

Всего скульптурный парк перед Музеем им. С.Д. Эрьзи теперь включает 14 произведений, символизирующих братское единство народов и многообразие культурных традиций многонациональной России. Полюбоваться красивыми монументами могут все жители и гости Саранска.