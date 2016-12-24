Глава Мордовии принял участие в конференции республиканской организации ветеранов

Глава Мордовии Артём Здунов 25 августа принял участие в отчетно-выборной конференции Мордовской республиканской общественной организации ветеранов. Это одно из крупнейших общественных объединений республики, представляющее интересы более 140 тысяч человек. Местные отделения организации есть во всех муниципальных образованиях.

«Это самая авторитетная общественная организация у нас в республике, - подчеркнул Глава Мордовии. - И это абсолютно рабочий орган, он во многом определяет деятельность органов власти».

Ветераны принимают активное участие в подготовке к празднованию Дня Победы, памятных дат, проводят большую воспитательную, просветительскую и военно-патриотическую работу среди молодежи.



Артём Здунов выразил слова благодарности ветеранам за активную жизненную позицию. «Одной из первых ваша организация открыто и консолидированно поддержала решение Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о том, что надо бороться с неофашистами, не подходя к границам нашей Родины. Многие бабушки и дедушки приносят буквально последние сбережения для поддержки наших бойцов, другие помогают профессиональными навыками, шьют маскировочные сети, наши боевые офицеры помогают консультациями и советами».



При поддержке ветеранов развивается юнармейское, кадетское, музейное движение. Школьники с интересом общаются с представителями старшего поколения, для них это живой источник достоверной информации о прошлом нашей страны. «Сила правды - у наших ветеранов», - подчеркнул Артём Здунов.

Глава республики заверил, что до конца будет доведен проект по строительству мемориала «Сурский рубеж» в Большеберезниковском районе, это важно сделать во имя исторической памяти и воспитания будущих поколений, во имя великого трудового подвига наших предков.



Глава Мордовии также обратил внимание на важный вопрос: как оградить пенсионеров от телефонных мошенников.

«Только вчера обсуждали этот вопрос с правоохранительными органами, и договорились сделать все возможное, чтобы защитить наше старшее поколение от всякого рода электронных мошенников и преступников. Количество таких преступлений выросло на 50% по сравнению с прошлым годом. Нужно достучаться до каждого ветерана и объяснить, как действовать в таких случаях», - сказал Артём Здунов.



Глава Мордовии и Председатель Госсобрания Владимир Чибиркин вручили награды представителям ветеранских объединений.