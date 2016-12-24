В Саранске пройдет фестиваль национальных театров России «Театральная осень»

С 8 по 16 сентября в столице Мордовии пройдет Пятый фестиваль национальных театров России «Театральная осень». Площадкой для его проведения станет Мордовский национальный драматический театр.

Свои спектакли представят 8 творческих коллективов из разных городов страны. Зрителей ждет встреча с актерами из Санкт-Петербурга, Дагестана, Татарстана, Башкортостана, Чувашии, Чечни, Бурятии, Марий Эл. В основную программу фестиваля включены постановки по произведениям национальных писателей. Мордовия покажет спектакль «Куйгорож» (12+) по пьесе Валентины Мишаниной, в основу которой легла старинная мордовская сказка.

Билеты можно приобретать уже сейчас. Они доступны по ссылке - https://mordoviatheatre.ru/afisha/.

Фестиваль «Театральная осень» традиционно проходит в сентябре при поддержке Министерства культуры РФ и собирает ведущие национальные творческие коллективы России. С 2019 года фестиваль проходил в Крыму, в 2022 году его принял Владикавказ. 2023 год объявлен Годом народного единства в Республике Мордовия, поэтому театральный форум впервые пройдет в столице республики – Саранске.