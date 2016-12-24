Дмитрий Поздняков осмотрел строительство значимых объектов в Саранске

23 августа в Саранске Председатель Правительства Мордовии вместе с главой городского округа Игорем Асабиным осмотрели строительство и благоустройства социально значимых объектов.

В гимназии № 20 имени Героя Советского Союза В.Б. Миронова, где не так давно произошло частичное обрушение потолка в актовом зале, участники рабочей поездки ознакомились с проведением ремонта кровли.

Председатель Правительства отметил, что все работы должны быть выполнены качественно, чтобы обеспечить безопасность детей.

С директором филиала ФГУП ВГТРК ГТРК «Мордовия» Наталией Грановской премьер-министр обсудил ход ремонта кровли здания телерадиокомпании, который планируется завершить в текущем году.

В Пролетарском районе Дмитрий Поздняков побывал на бульваре Цаплина, где завершаются работы по благоустройству.Отметим, в прошлом году этот объект был выбран жителями республики в рейтинговом голосовании для благоустройства в рамках национального «Жилье и городская среда», на работы направлено 40 миллионов рублей.

На бульваре в настоящее время заменена тротуарная плитка, оборудованы детская и спортивная площадки, смонтирована система освещения, проведено озеленение территории, специалисты завершают установку малых архитектурных форм. На одном из домов появился мурал с изображением Героя Советского Союза Павла Цаплина.

Также Председатель Правительства осмотрел завершение строительства Саранской специализированной общеобразовательной школы-интерната.

В Октябрьском районе Дмитрий Поздняков посетил квартал, ограниченный улицей Косарева и Северо-Восточным шоссе, где планируется возвести 186 тысяч квадратных метров жилья и необходимую социальную инфраструктуру. Здесь завершаются работы по строительству объектов водоснабжения и водоотведения, проводятся подготовительные работы на площадке будущей школы на 600 мест. Участники рабочей поездки осмотрели площадку под строительство автомобильной дороги.