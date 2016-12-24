В столице Мордовии начался ремонт лестничного спуска к набережной реки Саранка

Прямой эфир
Глава Мордовии Артём Здунов ответил на вопросы жителей республики
По информации Администрации города, в настоящее время ведутся работы по ремонту лестницы за зданием Департамента городского хозяйства (Советская, 34). По ней горожане могут спуститься к набережной реки Саранка.
На лесничном спуске уже произведен демонтаж брусчатки. Как отмечается, скоро горожане смогут беспрепятственно пройти по лестнице к набережной по обновленной тротуарной плитке.
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии Артём Здунов ответил на вопросы жителей республики
Артём Здунов побывал на выставке локальных брендов Мордовии, развернувшейся на фестивале «Мы вместе!»
Глава Мордовии посетил Саранский приборостроительный завод, который в два раза увеличил объемы выпуска продукции
Мордовия будет ориентироваться на выполнение установок Президента России