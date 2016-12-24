В столице Мордовии начался ремонт лестничного спуска к набережной реки Саранка

Наш город

По информации Администрации города, в настоящее время ведутся работы по ремонту лестницы за зданием Департамента городского хозяйства (Советская, 34). По ней горожане могут спуститься к набережной реки Саранка.

На лесничном спуске уже произведен демонтаж брусчатки. Как отмечается, скоро горожане смогут беспрепятственно пройти по лестнице к набережной по обновленной тротуарной плитке.

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