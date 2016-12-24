Знай наших: Артём Здунов побывал на выставке локальных брендов Мордовии

Многонациональная, щедрая, талантливая, богатая на удивительные места и удивительных людей - такой показала себя Мордовия на выставке национальных подворий и локальных брендов республики. Выставка стала одним из ярких мероприятий Всероссийского молодежного фестиваля национальных культур «Мы вместе!», который проходит в Саранске.

18 августа на проспекте Ленина, начиная от Советской площади и до улицы Коммунистической, расположились экспозиции муниципальных образований республики. Они показали гостям фестиваля, чем интересны и знамениты их территории. Получился своеобразный живой музей Мордовии, экспонаты которого можно было не только посмотреть, но и увезти с собой. Так, вязаные носки и варежки от рукодельниц из Теньгушевского района расходились, как горячие пирожки. Так называемая «теньгушевская семицветка» - уже известный бренд территории, известный далеко за пределами района. Изделия теньгушевских мастериц в буквальном смысле слова разлетаются по всему свету. Их уникальный орнамент и яркие расцветки радуют глаз, дарят уют и тепло.

«Нашему народному ремеслу уже 400 лет, - говорит вязальщица Валентина Муклецова. - Я сама занимаюсь им уже сорок лет. Знаю, что связанные мной носки и варежки носят по всей России и за рубежом - в США, в Норвегии».

Темниковский район связан с именем небесного покровителя Мордовии Федора Ушакова, Торбеевский район - с Героем Советского Союза Михаилом Девятаевым, Ковылкинский - с живописцем Федотом Сычковым, Ардатовский - со скульптором Степаном Эрьзей. Про каждый из муниципалитетов можно рассказывать очень долго, каждый богат замечательными людьми.

Глава Мордовии Артём Здунов тоже посетил выставку, пообщался с жителями всех районов, с земляками.

Ичалковский район представил на выставке три главных бренда своей территории. Один из них - дом-музей деда Патриарха Московского и всея Руси Кирилла - Василия Гундяева. Василий Степанович родился в 1879 году в Астрахани. В 1903 году его семья переехала в город Лукоянов Нижегородской губернии, где Василий стал работать машинистом-механиком в железнодорожном депо. Здесь он женился на уроженке ичалковского села Лада Параскеве Ивановне, с которой они вырастили восьмерых детей. На лето семья ежегодно выезжала в село Оброчное, где родителям Василия Степановича принадлежал небольшой дом.

Будучи глубоко верующим, Василий Гундяев почти весь свой заработок отсылал на Святую Гору Афон, где его род был записан на вечное поминовение в нескольких монастырях. В 1921 году, после прихода к власти большевиков, он был арестован и более двадцати лет, с небольшими перерывами, провел в тюрьмах и лагерях. В конце 1950-х, после долгих лет тяжелых испытаний, Василий Степанович был рукоположен в сан священника и несколько лет служил в одном из храмов на территории Башкирии. На склоне лет, отпущенный на покой лично Святейшим Патриархом Алексием I, иерей Василий Гундяев вернулся в с. Оброчное, где скончался в 1969 году.

Музей работает с 2019 года. По сохранившимся фотографиям и воспоминаниям родственников в нем воссоздали обстановку более чем полувековой давности. Делали это, что называется, всем миром: старались и прихожане, и священнослужители. Труд был поистине титаническим – все смогли восстановить до мельчайших деталей, до последнего гвоздика. Сейчас этот музей - заповедный островок деревенского быта и православной старины, посещать его - настоящая услада для души и сердца.

Другой бренд Ичалковского района - конезавод, он - единственный в республике и один из крупнейших в Поволжье. Артём Здунов пообщался с главным зоотехником завода Данилом Беззубовым. Он, наверное, тоже уникальный, причем не только для республики, может - и для всей страны. Дело в том, что ему - всего 18 лет. В этом году он окончил школу и поступил в Аграрный институт МГУ имени Н.П. Огарева, будет учиться на зоотехника. Хотя о лошадях он уже знает все и даже больше. «Я с шести лет увлечен лошадьми, вначале работал на конезаводе как волонтер, а с 14 лет - уже официально, - рассказал он. - А теперь руководитель нашего предприятия доверил мне занять должность главного зоотехника по коневодству».

Удивительно еще и то, что Данил вернулся на родину предков из Подмосковья, в Ичалковском районе у него живет бабушка. Чтобы быть ближе к любимым лошадкам, молодой человек сначала ездил сюда на все каникулы и выходные, а 11 класс решил окончить уже в Кемле, чтобы остаться здесь совсем. «Без своего конезавода я жизни себе не представляю! - говорит он. - Вот такая сила у родной ичалковской земли!»

Третий бренд Ичалковского района - национальный парк «Смольный», на выставке можно было полюбоваться фитогобеленами, сделанными из лекарственных растений.

Посетители выставки получили море удовольствия, приняли участие в мастер-классах, конкурсах и викторинах, познакомились с национальной кухней, узнали много нового о нашей республике. Приезжайте в Мордовию, здесь всегда вам рады!