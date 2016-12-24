В Доме Республики обсудили реализацию инвестпроекта компании «Верстакофф»

Глава Мордовии Артём Здунов 18 августа провел рабочую встречу с генеральным директором ООО «ТПК Верстакофф» Игорем Силиным – она стала продолжением переговоров, состоявшихся на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023». Стороны обсудили инвестиционное взаимодействие, расширение производства компании на территории Мордовии и развитие краснослободского предприятия «Завод Промметизделий».

Компания «Верстакофф» выпускает оборудование для ремонта, мобильные ремонтные комплексы, автоматизированные склады и сварочные столы, которые заменили аналоги импортного производства. Основные мощности предприятия размещены в Краснослободске на «Заводе Промметизделий», также 10 филиалов компании находятся в крупнейших городах страны.

«Инвестиционная программа для производственной площадки в Краснослободске составляет около 160 млн рублей, из них практически 60 млн уже инвестировано в строительство и оборудование. Также часть производства мы планируем локализовать в Саранске. Здесь видим инвестиции для трех производственных очередей – их общий объем составит порядка 900 млн рублей», - рассказал Игорь Силин.

Совместно с Минпромнауки РМ сейчас рассматриваются площади, на которых предприятие могло бы разместиться для реализации инвестпроекта.

Руководитель компании также обозначил проблему нехватки кадров в Краснослободске. Сейчас здесь работают более 120 человек, но уже на нынешних объемах производства существует потребность в дополнительных трудовых ресурсах. Стороны обсудили возможности по подготовке специалистов для нужд предприятия, профориентационные мероприятия, в том числе на базе Краснослободского аграрного техникума. Кроме того, «Верстакофф» планирует принять участие в проекте по трудоустройству бывших заключенных, который реализуется в Мордовии совместно с Агентством стратегических инициатив.

«Кадровый вопрос нужно решить», - подчеркнул Артём Здунов и поручил региональным Минобру и Минпрому определиться по специальностям, требующимся на предприятии и наладить их подготовку в образовательных учреждениях, работающих по федеральному проекту «Профессионалитет».

Во встрече приняли участие вице-премьер Батыр Эмеев и министр промышленности, науки и новых технологий РМ Игорь Губайдуллин.