Дмитрий Чернышенко рассказал о развитии законодательства в сфере регулирования физкультуры, спорта и образования

В ходе совещания Президента России с Правительством вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал о развитии спортивной инфраструктуры, а также законодательства в сфере регулирования физической культуры, спорта и образования. Новые изменения вступят в силу с 1 сентября.

«Прежде всего, тренеры получат статус педагогического работника с соответствующими социальными гарантиями: рост заработной платы, увеличение продолжительности ежегодного отпуска и упрощение процедуры аттестации. Спортсмены получают более комфортные условия для занятий и тренировок, совершенствуется нормативно-правовая база: утверждены 193 нормативно-правовых акта и 153 приказа, формируется единая информационная система управления спортивными школами с ее последующей интеграцией в ГИС Спорт», – разъяснил Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер подробнее рассказал о внедрении цифровой системы сопровождения регионов, за которое отвечают Минспорт РФ и Координационный центр Правительства. Она помогает отслеживать ситуацию по каждой спортивной школе и каждому тренеру-преподавателю.

«Через лицензирование мы провели аудит всей системы детско-юношеского спорта. Сегодня действует 5 005 организаций, за которыми закреплены 52 403 объекта, в этих организациях занимаются 3 млн 200 тыс. спортсменов и работают более 96 тыс. тренеров-преподавателей», – поделился Чернышенко.

Недавно в Госдуму был внесен законопроект, который наделит субъекты и муниципалитеты полномочиями по финансированию подготовки воспитанников спортшкол в возрасте 18 лет и старше.

Во время выступления вице-премьер также сообщил, что на сегодняшний день больше 3 млн россиян занимаются в организациях детско-юношеского спорта.