Заместитель Руководителя Администрации Президента России Магомедсалам Магомедов оценил промышленный потенциал Мордовии

17 августа в рамках рабочей поездки в Мордовию заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Магомедсалам Магомедов ознакомился с промышленным потенциалом республики, посетив заводы «Биохимик» и «Оптиковолоконные Системы».



На «Биохимике» Магомедсаламу Магомедову показали высокотехнологичный участок по производству таблеток и капсул мощностью 1 млрд таблеток в год, где производят оригинальные, прошедшие полный цикл исследований лекарственные препараты - противовирусные, противоопухолевые, эндокринологические и неврологические. Это одно из самых современных производств в Европе – здесь используются технологии вакуумной передачи, изготовления многослойных и сложнокомпонентных таблеток, производимых в условиях фоточувствительности и нулевой влажности.



Завод «Биохимик», входящий в группу компаний «Промомед», реализует полный цикл фармацевтического производства – от молекулы до готовой лекарственной формы, обеспечивая национальную лекарственную безопасность.



Также Магомедсалам Магомедов посетил завод «Оптиковолоконные Системы». Это единственное в России предприятие с серийным производством оптического волокна. Производственные мощности - 4 млн. километров оптоволокна - позволяют обеспечить более 50 % потребности российских кабельных заводов в оптическом волокне в целом и 100% - для целей государственных закупок.

В 2022 году компания «Оптиковолоконные Системы» перешагнула отметку в 10 млн километров произведенного оптоволокна.



Базовым сценарием по расширению производства оптического волокна является строительство завода по выпуску преформ с увеличением производственной мощностей до 10 млн. километров оптического волокна в год, которые позволят полностью закрыть потребность российского рынка. Проект поддержан Президентом страны Владимиром Путиным, сейчас идет работа над проектной документацией и вариантами финансирования.