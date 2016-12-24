Ассоциация финно-угорских народов России и Ассоциация финно-угорских университетов подписали соглашение о сотрудничестве

17 августа на Всероссийском форуме финно-угорских народов России, который проходит в Саранске, было подписано соглашение о сотрудничестве между Общероссийским общественным движением «Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации» и Ассоциацией финно-угорских университетов.



Подписание документа состоялось в присутствии заместителя Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Магомедсалама Магомедова, руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова, Главы Республики Мордовия Артёма Здунова.



Соглашение подписали председатель Ассоциация финно-угорских народов России Петр Тултаев и временно исполняющий обязанности председателя Ассоциации финно-угорских университетов Роман Кучин.



Документ направлен на привлечение интереса к культурному и духовному наследию финно-угорских народов и его популяризацию, поддержку развития национальных общественных движений, а также проведение совместных конференций, семинаров, мастер-классов, творческих встреч, фольклорных фестивалей и мероприятий.