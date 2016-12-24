В Саранске открылся Всероссийский форум финно-угорских народов

17-18 августа столица Мордовии принимает II Всероссийский форум финно-угорских народов - одно из ключевых мероприятий в области национальной политики Российской Федерации. Делегатами форума стали представители органов власти, экспертного сообщества, общественных организаций, ученые и педагоги - всего более 300 человек из 35 субъектов Федерации и Республики Казахстан - люди, неравнодушные к судьбе нашей великой страны, к истории и традициям своего народа.



Открытие мероприятия состоялось в Государственном музыкальном театре имени И.М. Яушева. В пленарном заседании форума приняли участие заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов, заместитель Председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, Глава Мордовии Артем Здунов, депутат Госдумы от Мордовии, председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игорь Буренков, председатель Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов РФ», член Совета при Президенте России по межнациональным отношениям, сенатор РФ Петр Тултаев.



Приветствие участникам Всероссийского форума финно-угорских народов направил Президент России Владимир Путин.



Магомедсалам Магомедов назвал форум событием для всей страны. «Мы с уважением относимся к каждому народу России. С особым уважением относимся к финно-угорским народам, которые играют огромную роль в укреплении российской государственности, - сказал он. - Время сейчас сложное. Борьба, которую наша страна под руководством Президента ведет с неонацизмом, встретила истерику со стороны коллективного Запада. На наше государство оказывается сильнейшее внешнеполитическое давление за то, что мы проводим свою суверенную, независимую политику. Присутствуют попытки воздействовать на межнациональные и межконфессиональные отношения, возникают новые угрозы безопасности и целостности страны, вбрасываются сепаратистские идеи, мощнейшее давление оказывается и на финно-угорские народы. Но наше исторически сложившееся многонациональное единство позволяет нам еще крепче сплотиться ради сохранения и развития России».



Игорь Баринов подчеркнул: мероприятиям, направленным на поддержку и развитие языков в информационном и цифровом пространстве, будет уделяться еще больше внимания. Также он отметил важность сохранения исторической памяти. «У нас проводятся мероприятия по увековечиванию памяти Героев Советского Союза, России, полных кавалеров советских и российских орденов. В условиях проведения специальной военной операции эта работа приобретает новый смысл. Наши современники – участники специальной военной операции – героически сражаются с неонацизмом, совершая подвиги, достойные всеобщего уважения. В регионах уже начата работа по увековечиванию памяти погибших бойцов, устанавливаются мемориальные и памятные доски. Ребята разных национальностей плечом к плечу сейчас защищают нашу Родину, нашу страну, и там межнациональные, межрелигиозные различия отходят на второй план. Возвращаясь сюда, они эту дружбу с представителями разных народов пронесут через всю жизнь».



Сергей Неверов подчеркнул: «Духовно-культурное наследие финно-угорских народов, бережное отношение к своим традициям дают основу для развития туристической привлекательности России, национального согласия, взаимоуважения, являются источником несгибаемого духа нашего народа».



Артём Здунов отметил, что для нашей страны национальный вопрос имеет фундаментальную основу. «Именно с таким уровнем ответственности мы подходили к организации мероприятий, которые пройдут в эти дни в Саранске и объединят более 50 регионов России. Россия на протяжении многих веков создавалась как многонациональное и поликонфессиональное государство. В этом важнейший ресурс нашего развития. Мы самодостаточны в своей тысячелетней истории, на своих просторах, которые насчитывают 11 часовых поясов. Все наши люди объединены единым культурным, цивилизационным кодом – это наша сила, она позволяет нам успешно противостоять угрозам извне».



Видеоприветствие участникам форума направила министр культуры России Ольга Любимова.



Заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игорь Буренков от имени полпреда Игоря Комарова пожелал участникам большого и важного мероприятия плодотворной работы на благо укрепления единства российской нации.