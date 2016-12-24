Владимир Путин направил приветствие участникам Всероссийского форума финно-угорских народов

17-18 августа столица Мордовии принимает II Всероссийский форум финно-угорских народов - одно из ключевых мероприятий в области национальной политики Российской Федерации. Делегатами форума стали представители органов власти, экспертного сообщества, общественных организаций, ученые и педагоги из 35 субъектов Федерации и Республики Казахстан - люди, неравнодушные к судьбе нашей великой страны, к истории и традициям своего народа.



Приветствие участникам Всероссийского форума финно-угорских народов направил Президент России Владимир Путин.



«На протяжении столетий финно-угорские народы вместе с другими народами вносят значимый вклад в развитие нашей многонациональной страны. Их выдающиеся достижения в самых разных сферах жизни стали важной, неотъемлемой частью богатейшего исторического, научного, культурного, духовного наследия. И сегодня, в ходе специальной военной операции представители финно-угорских народов, опираясь на ратные, патриотические традиции предков, проявляют в боях мужество и отвагу.



Подчеркну, государство и впредь будет уделять приоритетное внимание сохранению этнической и культурной идентичности, обеспечению гражданского единства, мира и согласия в стране. Отрадно, что в этой большой, востребованной работе активно участвуют такие авторитетные общественные движения, как Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации. Убежден, что нынешняя встреча пройдет в творческом, конструктивном ключе, даст старт новым, перспективным образовательным, просветительским проектам. Желаю вам успехов и всего наилучшего», - говорится в приветствии.