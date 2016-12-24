Состоялась встреча Главы Мордовии Артёма Здунова и заместителя Руководителя Администрации Президента России Магомедсалама Магомедова

В Мордовию для участия во всероссийских мероприятиях прибыл заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Магомедсалам Магомедов. 17 августа в Доме Республики в ходе рабочей встречи Глава Мордовии Артём Здунов и Магомедсалам Магомедов обсудили вопросы, касающиеся реализации в регионе государственной политики в сфере межнациональных отношений.



Напомним, что ключевое мероприятие в области национальной политики Российской Федерации – II Всероссийский форум финно-угорских народов – проходит в Мордовии 17-18 августа. Его организаторами выступили ФАДН России и Ассоциация финно-угорских народов РФ при поддержке Администрации Президента РФ и Правительства Мордовии.

Делегатами форума стали представители органов власти, экспертного сообщества, общественных организаций, ученые и педагоги из 36 субъектов РФ и Республики Казахстан. Также с 18 по 19 августа на нескольких площадках Саранска и в районах Мордовии пройдет Всероссийский молодежный фестиваль национальных культур «Мы вместе». В мероприятиях, проводимых при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, примут участие ведущие российские национальные коллективы.



В ходе встречи Магомедсалам Магомедов отметил, что Мордовия – один из лучших регионов страны по экономическому развитию и межнациональным отношениям. «Мы следим за ситуацией в Мордовии. Рад, что работа по проведению государственной национальной политики и реализации Стратегии государственной национальной политики ведется здесь на очень высоком уровне – одни из лучших в стране показатели оценки населением межнациональных отношений. Важны, конечно, и исторические традиции, и опыт совместного проживания людей. В этом большой вклад ваш и вашей команды, которая работает над укреплением единства и согласия между жителями Мордовии. Мы часто ставим республику в пример другим регионам. Хочу отметить и поблагодарить вас, Артём Алексеевич, вместе с Федеральным агентством по делам национальностей за организацию этого форума. Он имеет большое значение для всей нашей многонациональной страны. Уверен, что он пройдет конструктивно и внесет вклад в консолидацию нашего общества, укрепление единства нашего российского народа. Желаю успехов и процветания вам и в вашем лице всем жителям республики», - сказал заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации.



Глава Мордовии поблагодарил гостя за личное участие в подготовке и проведении форума. «Уверен, что в течение предстоящих двух дней мы подтвердим, что готовились серьезно, - обратился он к Магомедсаламу Магомедову. – К нам съехалось даже больше участников форума, чем мы планировали, представители 51 региона приехали в Мордовию – это настоящий всероссийский съезд финно-угорских народов. Самое главное, что молодежь завтра проводит этнический фестиваль. Всех интересует, как будем развивать языки, культуру. В республике мы сделали на это упор – сформировали программу развития языков и культуры. Движемся системно».



Артём Здунов и Магомедсалам Магомедов обсудили дальнейшую реализацию в регионе Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации, укрепление единства многонационального народа страны, волонтерскую деятельность межнациональных и национально-культурных объединений.