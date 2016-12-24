В Саранске 17 августа на несколько часов отключат 4 светофора

Развитие производства
Глава Мордовии посетил Саранский приборостроительный завод, который в два раза увеличил объемы выпуска продукции
По информации городской Администрации,17 августа с 10:00 до 14:00 в связи с ремонтными работами фирмы ВАТТ будет произведено отключение светофорных объектов на следующих участках:
- ул. Васенко - ул. Пролетарская
- ул. Васенко - ул. Большевистская
- ул. Васенко, 6 (пешеходный светофор).
17 августа с 10:00 до 15:00 в связи с ремонтными работами фирмы ВАТТ также будет отключен светофор на перекрестке ул. Т. Бибиной – пр. 70 лет Октября.
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии посетил Саранский приборостроительный завод, который в два раза увеличил объемы выпуска продукции
Мордовия будет ориентироваться на выполнение установок Президента России
Героический уроженец Дубенского района Давид Малыйкин приехал на малую родину с семьей
Глава Мордовии Артём Здунов ответил на вопросы жителей республики