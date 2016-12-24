В Саранске 17 августа на несколько часов отключат 4 светофора

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По информации городской Администрации,17 августа с 10:00 до 14:00 в связи с ремонтными работами фирмы ВАТТ будет произведено отключение светофорных объектов на следующих участках:

- ул. Васенко - ул. Пролетарская
- ул. Васенко - ул. Большевистская
- ул. Васенко, 6 (пешеходный светофор).

17 августа с 10:00 до 15:00 в связи с ремонтными работами фирмы ВАТТ также будет отключен светофор на перекрестке ул. Т. Бибиной – пр. 70 лет Октября.

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