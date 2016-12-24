Обращаем внимание на изменение даты и времени прямого эфира мэра Саранска Игоря Асабина

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Мордовия будет ориентироваться на выполнение установок Президента России
Он состоится 16 августа в 16:00 в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте.
Все вопросы можно задавать уже сейчас в комментариях под этим постом либо во время трансляции.
Эфир пройдет при поддержке ЦУР Республики Мордовия.
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Мордовия будет ориентироваться на выполнение установок Президента России
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