Обращаем внимание на изменение даты и времени прямого эфира мэра Саранска Игоря Асабина

Наш город

Он состоится 16 августа в 16:00 в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте.

Все вопросы можно задавать уже сейчас в комментариях под этим постом либо во время трансляции.

Эфир пройдет при поддержке ЦУР Республики Мордовия.

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