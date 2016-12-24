Обращаем внимание на изменение даты и времени прямого эфира мэра Саранска Игоря Асабина

Он состоится 16 августа в 16:00 в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте.



Все вопросы можно задавать уже сейчас в комментариях под этим постом либо во время трансляции.



Эфир пройдет при поддержке ЦУР Республики Мордовия.