В Саранске у фестиваля «Эрьзя Фест» оказалась насыщенная программа

19-20 августа в столице Мордовии на набережной реки Саранки за отелем Radisson Hotel пройдут разнообразные мероприятия фестиваля выходного дня «Эрьзя Фест».

Еще в июне в Мордовию приехали 5 именитых скульпторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Северной Осетии, Дагестана и Владимира. В течение трех недель они создают свои оригинальные произведения, которые украсят столицу Мордовии. В этом им помогают 4 студента московских вузов. Ребята учатся работать с камнем и перенимают знания у лучших мастеров нашей страны.

Скульптуры создаются из известняка. Он считается самым «податливым» камнем – хорошо раскалывается, режется и пилится. Благодаря его качествам, произведение можно создать в короткие сроки. Понаблюдать за процессом и пообщаться с ведущими российскими ваятелями лично может любой желающий до 20 августа. После этого готовые скульптуры украсят площадку перед Музеем им. С.Д. Эрьзи.

А 19-20 августа на главной фестивальной площадке пройдут выступления вокальных, хореографических, театральных коллективов. Также будут организованы тематические зоны: кинопоказ под открытым небом, хип-хоп, реп и скейтч баттлы, лекторий, а также пленэр и фото-туры, мастер-классы по керамике и рисованию, хендмейд-маркет, фудкорт-зона с национальными блюдами региона и т.д.

Программа фестиваля на 19 августа

15:00 – 16:00 – DJ-сет (DJ Паточка)

16:00 – 17:30 – Театральная постановка «Свадебный обряд», Мордовский государственный национальный драматический театр

17:30 – Выступление студенческих коллективов

18:30 – Торжественное открытие Фестиваля

19:00 – Выступление региональных коллективов и сольных исполнителей

20:00 – Выступление кавер-группы «Апрель»

20:40 – Подведение итогов розыгрыша

21:00 – DJ-сет (DJ Тим)

Программа фестиваля на 20 августа



15:00 – 16:00 – DJ-сет

16:00 – 17:30 – Выступление студенческих творческих коллективов

17:30 – Спектакль «Артист Фёдор Грай» (Государственный русский драматический театр Республики Мордовия), художественное слово от Руслана Абитова

18:20 - Выступление финалистов музыкального батла

19:00 – Выступление кавер-группы «B.B.Stile»

19:40 – Подведение итогов розыгрыша

20:00 - Выступление Джаз-бэнда