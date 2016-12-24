В Саранске у фестиваля «Эрьзя Фест» оказалась насыщенная программа

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19-20 августа в столице Мордовии на набережной реки Саранки за отелем Radisson Hotel пройдут разнообразные мероприятия фестиваля выходного дня «Эрьзя Фест».
Еще в июне в Мордовию приехали 5 именитых скульпторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Северной Осетии, Дагестана и Владимира. В течение трех недель они создают свои оригинальные произведения, которые украсят столицу Мордовии. В этом им помогают 4 студента московских вузов. Ребята учатся работать с камнем и перенимают знания у лучших мастеров нашей страны.
Скульптуры создаются из известняка. Он считается самым «податливым» камнем – хорошо раскалывается, режется и пилится. Благодаря его качествам, произведение можно создать в короткие сроки. Понаблюдать за процессом и пообщаться с ведущими российскими ваятелями лично может любой желающий до 20 августа. После этого готовые скульптуры украсят площадку перед Музеем им. С.Д. Эрьзи.
А 19-20 августа на главной фестивальной площадке пройдут выступления вокальных, хореографических, театральных коллективов. Также будут организованы тематические зоны: кинопоказ под открытым небом, хип-хоп, реп и скейтч баттлы, лекторий, а также пленэр и фото-туры, мастер-классы по керамике и рисованию, хендмейд-маркет, фудкорт-зона с национальными блюдами региона и т.д.
Программа фестиваля на 19 августа
15:00 – 16:00 – DJ-сет (DJ Паточка)
16:00 – 17:30 – Театральная постановка «Свадебный обряд», Мордовский государственный национальный драматический театр
17:30 – Выступление студенческих коллективов
18:30 – Торжественное открытие Фестиваля
19:00 – Выступление региональных коллективов и сольных исполнителей
20:00 – Выступление кавер-группы «Апрель»
20:40 – Подведение итогов розыгрыша
21:00 – DJ-сет (DJ Тим)
Программа фестиваля на 20 августа
15:00 – 16:00 – DJ-сет
16:00 – 17:30 – Выступление студенческих творческих коллективов
17:30 – Спектакль «Артист Фёдор Грай» (Государственный русский драматический театр Республики Мордовия), художественное слово от Руслана Абитова
18:20 - Выступление финалистов музыкального батла
19:00 – Выступление кавер-группы «B.B.Stile»
19:40 – Подведение итогов розыгрыша
20:00 - Выступление Джаз-бэнда
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