Дворы саранских домов вступили в борьбу за звание лучших на Всероссийском конкурсе

В борьбу за победу на Всероссийском конкурсе «Лучший дом. Лучший двор» вступили уже более 300 участников из 45 субъектов страны. Три заявки подано от Мордовии.

Так, собственники дома №43 по ул. Ботевградская в Саранске считают, что их двор выгодно отличается от других в городе и достойно представит республику на всероссийском конкурсе. Благоустройство территории началось в 2018 году по инициативе членов совета МКД. Они постарались сделать так, чтобы жителям всех возрастов было комфортно отдыхать возле дома. Для старшего поколения были установлены удобные лавочки, возле которых разбиты цветники и высажены кустарники.

Детям предоставлен простор для подвижных игр - во дворе оборудована футбольная игровая площадка, установлены качели и горки для малышей, а также турники для ребят постарше.

Поддержать инициативных жителей дома №43 по ул. Ботевградская или других участников конкурса можно на сайте moydom.er.ru, отдав за них свой голос.

Напомним, подать заявку на «Лучший дом. Лучший двор» можно до 10 октября 2023 года по номинациям: «Лучший двор», «Самый дружный дом», «Лучший подъезд», «Самый энергоэффективный дом».

До 8 декабря жюри выберет лучших среди тех участников, которые наберут наибольшее количество голосов в народном голосовании. Победители и призеры будут награждены дипломами конкурса и ценными призами.