На турнир по пляжному футболу в Мордовию приехали звёзды спорта

12 августа Глава Мордовии Артём Здунов побывал на базе отдыха «Карнай» в Кочкуровском районе республики, где состоялся турнир по пляжному футболу, приуроченный к Дню физкультурника. Вместе с главой региона участников футбольных баталий поддержали - Михаил Лихачёв, заслуженный тренер России, главный тренер сборной России по пляжному футболу и Илья Леонов – двукратный чемпион мира по пляжному футболу, главный тренер московского клуба «Локомотив» и женской сборной России по пляжному футболу.

«Мы открываем турнир по пляжному футболу, для нас эти соревнования становятся доброй традицией. Заметьте, мы это делаем не на большом стадионе, а в районе - это политика многих малых дел, которую реализуем в республике. Что было недавно на этой территории уже, наверное, никто и не вспомнит, а сейчас она - развивается! Посмотрите какой высокий уровень сегодняшних соревнований - традицию будем продолжать. Спасибо, что пригласили детей, чьи отцы сейчас на фронте - уделяем им повышенное внимание. Желаю району процветания, побольше таких соревнований!» - приветствовал участников и гостей турнира Артём Здунов.

«От лица сборной страны поздравляю всех с Днем физкультурника! Отрадно, что здесь сегодня собралось так много любителей спорта. Уверен, что они получат истинное удовольствие от состязаний по пляжному футболу», - сказал главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв.

После игры сборной России с детьми из семей участников СВО на песчаном поле за звание лучшей боролись четыре команды. В бескомпромиссной борьбе сошлись команда сборной России по пляжному футболу, состоящая из чемпионов мира и Европы, команда бизнес-сообщества Мордовии, команда молодежного Правительства и парламента Мордовии и команда «Норов», постоянный участник мордовской футбольной лиги.

Пляжный футбол основан на правилах игры в традиционный футбол, но песчаное покрытие требует особого владения мячом и скорости передвижения.

Компактные размеры игрового поля позволяют игрокам забивать практически из любого положения, даже прямым ударом от своих ворот. За игру можно увидеть до 60 ударов по воротам соперника.

Участники турнира показали свое мастерство и везение! Победу одержали мастера пляжного футбола - команда сборной России. Второе место завоевала команда бизнес-сообщества Мордовии, третье - команда «Норов».