В Лямбире у пруда будет благоустроен пляж на площади трех гектаров

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12 августа Председатель Правительства Мордовии Дмитрий Поздняков с рабочей поездкой побывал в Лямбирском районе.
В районном центре премьер-министр ознакомился с реализацией проекта по устройству пляжа. Инициатор проекта – предприниматель Роберт Грошев рассказал, что у пруда в Лямбире будет благоустроен пляж на площади трех гектаров: здесь установят беседки, детскую и спортивную площадки, торговый павильон. Сегодня ведется расчистка территории.
Дмитрий Поздняков отметил необходимость увеличения числа парковочных мест у рекреационной зоны, а также оборудования пирса для купания.
Отметим, этот проект стал одним из победителей федерального конкурса на предоставление грантов на развитие туристической инфраструктуры.
Председатель Правительства поручил региональному министерству экономики, торговли и предпринимательства детально изучить все поступившие в этом году на конкурс заявки, чтобы рассмотреть возможность их реализации через существующие механизмы господдержки.
В селе Александровка Дмитрий Поздняков осмотрел ход проведения капитального ремонта школы. Напомним, к новому учебному году в Мордовии обновят 19 образовательных организаций.
На объекте в Александровке существует отставание от утвержденного графика работ. Премьер-министр поручил увеличить число специалистов, при необходимости организовав работу в несколько смен с привлечением субподрядных организаций, чтобы своевременно сдать объект.
Также Дмитрий Поздняков ознакомился с ходом уборочной кампании. В Лямбирском районе аграриям предстоит убрать зерновые и зернобобовые культуры с площади более 30 тысяч гектаров, на сегодняшний день выполнено 27% от запланированного объема работ. Средняя урожайность зерновых составляет 48,6 ц/га.
В этом году в муниципалитете получен самый высокий урожай зеленого горошка – более 2,5 тысячи тонн, при урожайности 66,5 ц/га.
На сегодняшний день в Мордовии убрано 34% площадей, занятых зерновыми и зернобобовыми культурами. Намолочено 646 тысяч тонн зерна при средней урожайности 40,8 центнера с гектара.
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