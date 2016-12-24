В Кочкуровском районе Мордовии открылось новое комбикормовое производство

Инвестиционный проект по строительству завода для производства гранулированных комбикормов для свиней и индейки мощностью 10 тонн в час реализовала Агрофирма «Норов». 12 августа осмотреть новое производство приехал Глава Мордовии Артём Здунов.

«Это важное событие - с открытием каждого такого завода повышается уровень жизни сотрудников предприятия, в целом в районе. «Норов» работает очень системно - это современные предприятие. Дай Бог, чтобы инвестиционный цикл не прекращался, мы со своей стороны будем это поддерживать. Тем, кто здесь будет работать, желаю, чтобы всегда была максимальная загрузка производства. «Норов» - пример социально ориентированного предприятия, где все внимание уделяется людям», - подчеркнул руководитель республики. Он также вручил награды сотрудникам МПК «Норовский» и строителям, принимавшим участие в возведении завода.

Инвестпроект обошелся агрофирме почти в 300 млн рублей, он был реализован за два года. Средняя заработная плата на заводе 58 тысяч рублей.

Было отмечено, что корма с нового завода полностью покроют потребности собственных предприятий «Норова».

Председатель правления группы компаний «Норов» Александр Поздняков сказал, что приятно открывать новое производство, тем более, если его построили собственные, норовские, строители.

«Эффективность производства здесь высокая - мы модернизировали весь цикл, максимально механизировав его. Спасибо всем работникам завода - вы у нас лучшие! Мы будем своих сотрудников всячески поддерживать. Учитесь отдыхать со своими семьями, для вас, в том числе, мы развиваем базу отдыха «Карнай», устраиваем праздники. Благодарю Главу республики за поддержку - мы оправдаем все ожидания!» - сказал руководитель агрофирмы.

Артём Здунов осмотрел также ход уборки пивоваренного ячменя и прессования соломы на посевных площадях предприятия.