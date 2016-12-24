В Саранске с 16 по 18 августа на отдельных участках дорог будет ограничено движение транспорта

Как сообщает Администрация города, в целях обеспечения безопасности и организации дорожного движения в период проведения мероприятий в рамках II Всероссийского форума финно-угорских народов «Этнокультурное многообразие России: современные вызовы и перспективы развития» и Всероссийского молодежного фестиваля национальных культур «Мы вместе», в Саранске с 16 по 18 августа на отдельных участках дорог будет временно ограничено движение, исключена стоянка и остановка транспортных средств.

Временно будет исключена стоянка транспортных средств на следующих объектах улично-дорожной сети городского округа Саранск:

С 20:00 16 августа до 20:00 18 августа 2023 года

- в районе ГБУ РМ «СШОР спортивной борьбы и дзюдо им. А.В. Мишина» (ул. Пролетарская, д. 39)

С 22:00 17 августа до 23:00 18 августа 2023 года

- между ж/д станцией «Посоп» и набережной реки Инсар

- на парковках прилегающих к зданиям ГАУ РМ «Ледовый дворец» (ул. Красная, д. 40) и ГАУ РМ «РСТЦ «Старт» (ул. Московская, д. 12) со стороны улиц Красной и Московской, ТПП РМ (ул. Московская, д. 14)

- в районе гостиницы «Park Hotel» по ул. Красноармейской.

С 8:00 до 22:00 18 августа 2023 года

- на внутриквартальном участке, прилегающем к площади по ул. Коваленко (от пересечения с ул. Миронова до д. 55/2 по ул. Коваленко)

Временно будет ограничено движение и исключена стоянка, остановка транспортных средств на следующих объектах улично-дорожной сети

С 22:00 16 августа до 23:00 18 августа 2023 года

- по пр-кту Ленина на участке от ул. Советской до ул. Коммунистической; - на парковке по ул. Советской в районе здания Государственного Собрания Республики Мордовия (ул. Советская, д. 26)

Исключения составят транспортные средстве коммунальных и аварийных служба, а также имеющие пропуска.

С 22:00 16 августа 2023 года до 23:00 18 августа 2023 года будет разрешена остановка и стоянка транспортных средств от дома 2 до дома 8 по ул. Л. Толстого.