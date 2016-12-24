В Саранске откроется выставочный проект «Эрьзя-МИР. Цифровое возвращение легенды»

16 августа в Мордовском республиканском музее изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи состоится открытие выставочного проекта «Эрьзя-МИР. Цифровое возвращение легенды».

Это инновационный проект Фонда по поддержке и сохранению искусства и культуры «МомАртФонд» и Музея им. С.Д. Эрьзи, который соединяет классические формы музейной работы и диджитал-формат. Он представляет собой коллаборацию Саранска и Екатеринбурга – городов, связанных судьбой и творчеством «гения резца» Степана Эрьзи.

За два с половиной года уральского периода творчества мастера (1918-1921 гг.) Степан Дмитриевич создал более двадцати произведений, пять из которых – памятники в Екатеринбурге. Урал – значимая веха в судьбе Эрьзи, место силы, которое вдохновляло и направляло энергию мастера. Проект подчеркивает культурную и эмоциональную связь прошлого и настоящего через призму творчества гения.

Жемчужиной выставочного проекта станет уникальная находка – работа Степана Эрьзи из уральского мрамора «Голова татарки», спасенная сотрудниками фонда по поддержке и сохранению искусства и культуры «МомАртФонд». Это единственное произведение из мрамора уральского периода Степана Дмитриевича, которое сохранилось в Урало-Сибирском регионе и находится в Екатеринбурге в коллекции фонда. Экспозиция также дополнена артефактами из дерева работы скульптора, архивными документами и мраморным воспроизведением автографа мастера.

Также посетители выставки смогут увидеть видео-арт и документальное кино, посвященные великому наследию Степана Эрьзи.

«Уникальность и новизна программы, подготовленной уральцами, в том, что она включает принципиальные авторские высказывания молодых творцов, позиционирующих себя в разных сферах визуальной культуры. Спустя столетие, вдохновленные личностью «русского Родена» и его творческим горением, современные художники не отказывают себе в удовольствии вступить с ним в диалог, пропустив его творчество сквозь призму собственных воззрений», - отметила куратор и координатор проекта Алена Елисова.