Работы юных художников Мордовии выставляются в Новой Третьяковке

В Москве в Новой Третьяковке открылась первая выставка работ победителей Всероссийской выставки-конкурса «Образ педагогов и наставников в произведениях молодых художников». Выставка проходит в рамках II Международного детского культурного форума и приурочена к Году педагога и наставника.



Отборочные туры конкурса проходили в 76 регионах России. В них приняли участие свыше 1,5 тысяч работ художников в возрасте от 5 до 23 лет. В федеральный этап конкурса было прислано свыше 500 художественных работ, 64 из которых, отобранные авторитетным жюри, представлены в экспозиции в Новой Третьяковке.



По информации Министерства культуры, национальной политики и архивного дела РМ, в число победителей вошли 3 работы от учащихся Мордовии:

- Ульяны Канифатовой и Анастасии Ионкиной из Саранской детской художественной школы №3

- Екатерины Мещеряковой из Саранской детской художественной школы №1 им. П.Ф. Рябова.